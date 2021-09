Foi apresentado há quase cinco meses mas só esta quarta-feira foram revelados os preços para o nosso país do renovado Volkswagen Polo.





Volkswagen Polo: saiba os preços do renovado 'hatchback'

Verdadeiro campeão de vendas da marca germânica, o compacto recebeu várias alterações que o aproximaram visualmente do novo Golf.

A estética é agora bem mais moderna, bem visível nos novos pára-choques e nas jantes com um desenho mais apelativo.

As ópticas LED são de série, com os faróis ligados por uma faixa luminosa na base da grelha do motor, sendo dada a opção de serem IQ.Light LED Matrix.

É nas áreas da segurança activa e apoio ao condutor que estão as principais novidades, agrupadas sob a designação IQ.Drive Travel Assist, e que inclui condução autónoma de nível 2.

Embora esses sistemas sejam opcionais, de série está incluído a assistência de manutenção de faixa.

O interior mantém-se bastante convencional em relação ao Volkswagen Golf, mas nele destaca-se o cockpit digital, que também é de série, com um painel de oito polegadas.

A ele está aliado um ecrã táctil de infoentretenimento de 6,5 polegadas, que pode chegar às 10,25 polegadas nas versões mais equipadas.

O Volkswagen Polo é proposto com quatro níveis de equipamento – Polo, Life, Style e R-Line –, sendo aguardada para o final deste ano a variante GTI.

No campo das motorizações, é proposto o bloco de 1.0 litros com três níveis de potência, ficando de fora a propulsão a gasóleo.

A versão MPI atmosférica oferece apenas 80 cv, com uma caixa d, com o TSI sobre-alimentado a debitar potências de 95 e 110 cv com caixa manual de seis velocidades.

Todos os modelos são equipados com o sistema Start & Stop e modo de travagem regenerativa.

A partir da potência de 95 cv é possível a combinação com a transmissão automática DSG de dupla embraiagem e sete velocidades.

O Polo GTI é proposto com o bloco 2.0 TSI de 207 cv, enquanto o motor de gás natural é o 1.0 TGI de 90 cv.

Versão Preço 1.0 MPI 80 cv 18.640 euros 1.0 TSI 95 cv 19.386 euros 1.0 TSI 95 cv Life 20.286 euros 1.0 TSI 95 cv Life DSG 22.383 euros 1.0 TSI 95 cv Style 22.184 euros 1.0 TSI 95 cv Style DSG 24.239 euros 1.0 TSI 95 cv R-Line 22.878 euros 1.0 TSI 110 cv R-Line DSG 25.701 euros 1.0 TGI 90 cv Life 21.898 euros

