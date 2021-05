Três semanas após apresentar o novo Polo ao mundo, a Volkswagen volta à carga mas agora com a variante GTI. "Uma vez GTI, sempre GTI" é o lema que suporta o lançamento do topo de gama da linha no final de Junho.





Volkswagen Polo GTI chega em Junho

A marca germânica não avança com muitos pormenores mas sempre vai dizendo que terá um elevado binário e um chassis desportivo mais afinado.

O estilo também será muito mais expressivo, como é possível apreciar na única fotografia já revelada. Com um visual dianteiro inspirado no Golf GTI, o Volkswagen Polo temuma grelha com um padrão diferente dos "irmãos" mais dóceis.

Destacam-se os detalhes a vermelho na parte inferior e o logótipo GTI do lado direito, com o pára-choques a integrar faróis duplos de nevoeiro a flanquear a entrada de ar central.

O mesmo logótipo surge nas laterais, com as baias a parecerem mais musculadas, enquanto a asa traseira também é maior.

Apelo desportivo

O Volkswagen Polo passou por um restilização rigorosa nesta sexta geração e ganhou mais carácter ao adoptar elementos estilísticos que o ligam ao novo Golf.

Não há quaisquer alterações na carroçaria, mantendo os 4.053 mms de comprimento, nem na capacidade da bagageira, que continua a ser de 351 litros.

Os novos faróis e farolins LED são agora de série e, pela primeira vez na gama, é dada a opção para faróis LED IQ.Light.





A ligar as ópticas dianteiras está uma faixa luminosa, também LED, apoiada sobre um pára-choques com mais personalidade graças ao novo capô.

O Volkswagen Polo é agora visualmente mais desportivo, principalmente na variante R-Line, com a asa traseira mais proeminente, e as rodas de 15 ou 16 polegadas.

Interior mais tecnológico

As diferenças no habitáculo dependem do nível de equipamento, estratificado nas versões Polo, Life, Style e R-Line, sem esquecer o GTI que é apresentado em Junho.

A Volkswagen aproveitou a renovação para incorporar de série o cockpit digital com oito ou 10,25 polegadas, e três níveis de configuração através do volante.





Os principais desenvolvimentos ergonómicos estão nos controlos do sistema de climatização, que passam a tácteis como no Golf.

O sistema de infoentretenimento é apresentado num ecrã táctil, emoldurado por uma estrutura laqueada a preto que se estende até à consola central.

Os sistemas de apoio à condução também foram reforçados com a opção IQ.Drive Travel Assist, que combina o cruise control preditivo e adaptativo com o alerta de manutenção de faixa.

O Polo restilizado inaugura, assim, uma condução semi-autónoma a velocidades até 210 km/hora, o que é uma novidade no seu segmento.

Os sistemas Front Assist, com travagem de emergência, e Lane Assist fazem também parte das tecnologias a bordo.





Diesel de fora

Sem surpresa, o renovado Volkswagen Polo deixa de ter motorizações a gasóleo, passando a comportar apenas o bloco a gasolina de 1.0 litros e três cilindros.

Na variante com 80 cv será um MPI sem turbo, enquanto nas potências de 95 e 110 cv será o propulsor turbo TSI. A versão menos potente está alinhada com uma caixa manual de cinco velocidades, como a de 95 cv.

Esta última poderá ter opcionalmente a transmissão automática DSG de dupla embraiagem e sete relações, que é de série na variante de 110 cv e 200 Nm.

Como alternativa mecânica, é proposto o bloco bifuel 1.0 TGI de 90 cv e 160 Nm, que funciona por defeito com gás natural comprimido, e só usa gasolina quando esse combustível é esgotado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?