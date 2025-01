Volkswagen Polo celebra 50 anos de boas memórias em 2025

Pode ter-lhe passado ao lado mas nunca é demais lembrar que em 2025 o Volkswagen Polo está a festejar 50 anos sobre o lançamento da primeira geração.

Com mais de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, será um dos protagonistas no Bremen Classic Show com duas edições muito especiais.

Em exposição estará um Polo L de 1975 pintado num nada discreto Oceanic Blue, a assinalar o início da história do compacto de Wolfsburg.

É também exemplar ao crescer dos originais 3,5 metros de comprimento para 4,07 metros, tendo como base um motor de 895 cm3 de 41 cv, bem longe dos 95 cv dados pelo bloco turbo de 1.0 litro que dá actualmente entrada à gama.

Ao lado do "aniversariante" estará um Polo de competição de 1977 a exibir o perfil aguerrido do compacto, ou não tivesse ele sido usado nas rampas de velocidade.

O desportivo em causa voltou à competição em 2022, na subida de montanha de Osnabrück, como parte da International Hill Climb Cup, após ter passado cerca de dois anos a ser restaurado.

Pintado em Bali Green, na sua base está o Polo Mk I mas agora com um bloco de 1.3 litros a debitar 110 cv para uma velocidade de ponta a bater nos 150 km/hora.

Sendo um modelo de competição, a caixa manual de quatro velocidades foi afinada para relações de transmissão mais curtas, sem esquecer o reforço da "gaiola de segurança".

Considerada uma das mais importantes exposições europeias de "glórias" de outras décadas, o Bremen Classic Show abre as portas a 31 de Janeiro naquela cidade alemã.

