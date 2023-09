VW Passat agora só Variant; híbrido 'plug-in' rola 100 km ''eléctricos''

Nada como celebrar os 50 anos do Volkswagen Passat com o lançamento da nona geração de um dos modelos de maior sucesso da insígnia germânica.

Banida que está a berlina, a gama passa a ser composta apenas pela carrinha com motorizações diesel e a gasolina com e sem electrificação.

O destaque recai sobre as duas variantes híbrida plug-in, capazes de oferecer uma autonomia 100% eléctrica a bater nos 100 quilómetros.

Estética conservadora

Mais imponente do que a antecessora, o Passat Variant cresce para os 4,92 metros de comprimento por 1,85 de largura e 1,50 de altura.

A distância entre eixos aumentou 5 cm, para os 2,84 metros, com óbvios benefícios de espaço para quem viaja atrás.

A bagageira passa a comportar 690 litros de capacidade, elevados aos 1.920 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Em termos estéticos, mantém as linhas conservadoras que sempre definiram o modelo mas com o devido "salto" tecnológico para acompanhar a concorrência.

A carrinha ganha uma nova dianteira e um capô mais esculpido, e, embora opcionais, passa a contar com luzes matriciais LED IQ.Light.

De perfil, percebem-se linhas mais trabalhadas, com as cavas das rodas a poderem comportar jantes até 19 polegadas.



Atrás, a porta da bagageira apresenta-se com uma faixa contínua de LED com uma assinatura luminosa tridimensional.

A janela traseira é coberta por uma asa superior, a dar continuidade ao tejadilho, sendo ainda de assinalar o esforço feito para melhorar a eficiência aerodinâmica.

A Passat Variant passa a ter um valor recorde de Cx 0,25, com ganhos óbvios na eficiência, quando na geração anterior era de CX, 0,31.

Mais conforto a bordo

A evolução não se cingiu apenas ao crescimento das suas quotas: também ganha novos níveis de conforto e de tecnologia a bordo.

O desenho do habitáculo segue os passos já definidos pelo eléctrico ID.7, com o tabliê a equipar um novo painel de instrumentos com 10,25 polegadas.



Já o ecrã táctil de infoentretenimento cresce para as 12,9 polegadas, podendo-se optar por um visor com uma diagonal de 15 polegadas.

Os comandos tácteis para nivelar o sistema de climatização são agora iluminados, e os botões do volante passaram a ser físicos.

Soma-se ainda o visor head-up opcional com funções de realidade aumentada no pára-brisas.

Novidade importante é a passagem do selector de marchas para a coluna de direcção.

Esta solução, que se tem alargado a outros modelos do grupo alemão, permitiu libertar espaço na consola central.

Os bancos também evoluíram, sendo agora definidos à frente como ergoActive, com funções de massagem e com ajuste automático da temperatura.

Amortecimento mais eficaz

A confirmar a subida do nível de conforto está a nova suspensão opcional DCC Pro com amortecimento electrónico variável.



Além de definir a firmeza de cada amortecedor de válvula dupla também analisa o ângulo da direcção ou a aceleração para regular os movimentos laterais.

No apoio ao condutor conta com funções como o estacionamento assistido para parquear a carrinha a partir do telemóvel.

Memoriza ainda as manobras realizadas nos últimos 50 metros para repeti-las automaticamente ao chegar ao mesmo ponto.

Motores para todos os gostos

Baseado na última geração da plataforma modular MQB Evo, o Passat Variant oferece, no plano motriz, quase todas as opções possíveis.

Exclui-se a motorização 100% eléctrica, assumida que é pelo novo Volkswagem ID.7.



À escolha estão versões a gasóleo apoiadas no bloco TDI de 2.0 litros com potências de 122, 150 e 193 cv.

No campo da gasolina sem apoio electrificado está o 2.0 TSI com 204 e 265 cv, com as soluções mais potentes de ambas a contar com tracção integral 4Motion.

A opção micro-híbrida de 48 volt da variante 1.5 eTSI com 150 cv transforma a energia cinética em eléctrica, evitando a entrada em acção do motor térmico.

O destaque, no entanto, está nas duas opções híbridas plug-in, apoiadas por uma bateria de 19,7 kWh para uma autonomia até 100 quilómetros.

Quer o eHybrid de 204 cv, quer o de 272 cv, combina um motor eléctrico com o novo bloco a gasolina 1.5 TSI Evo2 com turbo de geometria variável.

A bateria pode recarregada a 11 kW em corrente alternada ou, pela primeira vez, a 50 kW em corrente contínua.



Ambas equipam uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com seis velocidades, com as restantes opções a usarem a DSG de sete relações.

A estreia física do Volkswagen Passat Variant acontece a 5 de Setembro, quando o salão automóvel de Munique abrir as portas ao público.

A chegada aos concessionários nacionais acontece no primeiro trimestre de 2024, ainda sem preços definidos para cada variante.

Para o nosso país estão previstas, à partida, as duas opções eHybrid, assim como as versões 1.5 eTSI, e 2.0 TDI de 122 e 150 cv.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?