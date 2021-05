Volkswagen Multivan ganha mesa multifuncional

A pouco e pouco, a Volkswagen vai desvendando mais alguns "segredos" da nova Multivan, que chegará ao mercado europeu no final do ano inspirada na lendária "pão de forma".

Apontada como a "familiar" mais flexível e conectada da insígnia germânica, essa ideia foi reforçada esta segunda-feira com um esboço da nova mesa que será instalada no meio dos bancos traseiros.

Graças a um novo sistema de calhas, a mesa do Volkswagen Multivan pode ser movida e arrumada na parte de trás da Multivan.

E como as calhas principais se estendem até à frente, também pode ser usada como uma consola central entre os bancos do condutor e do "pendura".

Na sua posição base, a retracção das duas metades desdobráveis e da regulação em altura tornam a mesa numa consola central que pode ser instalada em qualquer fila de bancos.

A mesa multifuncional pode ser elevada pressionando um botão, para dar acesso a outros compartimentos de armazenamento.

Paralelamente, as duas metades da mesa podem agora ser puxadas para fora e dobradas no lugar à esquerda e à direita.

Se a mesa está a ser usada entre os bancos do condutor e do "pendura", como uma consola central, pode ser movida facilmente para a segunda ou terceira fila de assentos.

A Volkswagen afirma que a nova "pão de forma" Multivan terá a maior altura interior do seu segmento, que sai reforçada com a opção equipada com o tecto solar panorâmico.

O modelo terá até sete lugares, o que significa que haverá um corredor livre para o acesso à terceira fila.

