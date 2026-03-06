Volkswagen mostra primeira imagem do ID. Golf… que só chega em 2028!

Já está a acelerar nas redes sociais a primeira imagem oficial do Volkswagen Golf de nona geração, que também será a primeira a assumir-se como 100% eléctrica sobre a modular (e inédita!) Scalable Systems Platform.

A ilustração do futuro ID. Golf foi revelada aos funcionários da fábrica de Wolfsburg na quarta-feira por Daniela Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores do grupo alemão, já que será naquela instalação que será construído.

Como aconteceu com os protótipos ID. Every1 e ID. Cross, apenas foi realçado o perfil do compacto eléctrico num fundo a negro mas, mesmo assim, percebe-se o regresso a alguns fundamentos estilísticos da construtora.

O Golf de nona geração recupera ângulos mais acentuados do que os exibidos no modelo actual, os atuais, como se percebe no corte quase vertical da extremidade do capô.

Na traseira onde se pressente um pilar C compacto é visível uma asa superior a prolongar a linha do tejadilho sobre o vidro ligeiramente inclinado e a porta da bageira vertical.

Substituto do ID.3?

Embora sem confirmação, o futuro ID. Golf poderá substituir o compacto eléctrico ID.3 construído sobre a plataforma MEB, nem que seja por a SSP estar prevista para tornar-se a base técnica exclusiva do grupo automóvel.

Certo é que a Volkswagen recuperou a colaboração com a americana Rivian para desenvolver uma nova arquitectura de software para facilitar a soma de novas funcionalidades por actualizações remotas.

A apresentação do novo "eléctrico" não é esperada antes de 2028, prevendo-se que venha a conviver com o actual modelo a gasolina, para o qual está previsto uma reestilização e a integração de novas motorizações híbridas.

