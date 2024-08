Volkswagen lança ID.3 GTX e abre gama com versão mais acessível

A Volkswagen não pára de alargar a linha ID.3 com novas variantes adaptadas aos gostos de cada adepto dos "eléctricos".

A versão Pure passa a dar entrada à gama do compacto urbano por um valor mais "democrático", a que se soma a estreia em território nacional do desportivo GTX.

Já as variantes intermédias Pro e Pro S podem ganhar potências mais elevadas ao optar-se pelo serviço Function On-Demand, uma novidade da insígnia alemã no campo dos negócios digitais.

Mais tecnologia de série

Com um motor eléctrico capaz de oferecer 125 kW (170 cv) de potência, o Volkswagen ID.3 Pure ganha uma bateria de 52 kWh para uma autonomia entre cargas até 388 quilómetros.

Faróis com tecnologia LED, sensores de estacionamento à frente e atrás, manutenção na faixa de rodagem e reconhecimento de sinais de trânsito são alguns dos apoios à condução que possui.

A digitalização do habitáculo é dominada pelo ecrã de infoentretenimento de 12,9 polegadas, com ligação sem fios ao telemóvel, e portas USB-C para os lugares dianteiros e traseiros.

Em estreia no nosso país está o ID.3 GTX, com os 210 kW (286 cv) e 545 Nm debitados às rodas traseiras a levarem o desportivo dos zero aos 100 km/hora em seis segundos para 180 km/hora máximos.

A bateria de 79 kWh assegura uma autonomia superior a 600 quilómetros, sendo recarregável dos 20 aos 80% em 26 minutos num posto rápido de 175 kW.

A assinatura luminosa dianteira, que é exclusiva desta proposta, os faróis LED Matrix, os bancos e volante desportivos, e as jantes Skragen em liga leve com 20 polegadas acentuam o seu espírito mais selvagem.

Mais potência a pedido

Novidade nas linhas Pro e Pro S do Volkswagen ID.3 é a possibilidade de elevar os originais 150 kW (204 cv) para os 170 kW (231 cv) através da função opcional Function On-Demand.

Este aumento de potência melhora a aceleração dos zero aos 100 km/h para os 7,1 segundos, com a autonomia no Pro S a chegar aos 554 quilómetros com a bateria de 77 kWh.

Esta versão, como o GTX, assegura o pré-aquecimento do acumulador para carregá-lo em menos de meia hora a 175 kW, que na versão desportiva é feita a 185 kW.

Activado o sistema de navegação com planeador de rotas devidamente actualizado, essa função inicia-se automaticamente a caminho da próxima estação de carregamento rápido.

O ID.3 Pro, por seu lado, eleva a distância entre cargas até aos 434 quilómetros com a bateria de 59 kWh, agora recarregável a 165 kW.

Nos assistentes ao condutor, o ID.3 Pro S dispõe do regulador adaptativo de velocidade com manutenção na faixa de rodagem, e travagem de emergência autónoma com detecção de peões e ciclistas.

Equipa ainda a função de travagem em curva quando detectado um veículo em sentido contrário, a leitura de sinais de trânsito e o sistema Car2X que informa o condutor sobre o que está a acontecer na estrada.

Já como opcional está a versão actualizada do Travel Assist, com assistência longitudinal e lateral a qualquer velocidade, bem como a mudança de faixa assistida em auto-estrada, entre outras soluções.

Quanto a preços, o Volkswagen ID.3 Pure arranca nos 40.092 euros, sendo de 32.595 euros (+ IVA) para o sector empresarial, enquanto o desportivo GTX começa nos 49.192 euros.

A preços intermédios estão as variantes Pro, a partir de 42.817 euros, e Pro S, a começar nos 44.924 euros, estando já abertas as encomendas para qualquer uma das propostas.

