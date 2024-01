A Volkswagen prossegue a sua estratégia de electrificação a alta velocidade com uma nova proposta já premiada como German Car of the Year 2024.

Volkswagen ID.7 aberto às encomendas; saiba quanto custa

Depois dos ID.3, ID.4 e ID.5, chega agora ao mercado nacional o Volkswagen ID.7, uma berlina 100% eléctrica desenhada ao estilo de um fastback.

Revelado quarta-feira em Lisboa à imprensa especializada, está já disponível para encomenda na variante Pro, antes da chegada das versões Pro S e GTX.

Linha ID. ganha topo de gama

É a primeira berlina 100% eléctrica da Volkswagen, com uma autonomia alargada e com um novo conceito de interior associado a alta.

Estreado mundialmente em Abril, o ID.7 construído sobre a plataforma MEB chega aos 4,96 metros de comprimento.

No desenho fluido mas musculado, sobressaem as formas tridimensionais do capô e dos faróis LED, e as luzes diurnas e os "piscas" ligados por um filamento luminoso LED.

É dada ainda a opção de dotar o modelo com a última geração dos grupos ópticos IQ. Light LED Matrix com controlo automático do feixe de luz.

Os 2,97 metros de distância entre eixos asseguram um amplo espaço a bordo de um habitáculo muito tecnológico com materiais e acabamentos de elevada qualidade.

E, como carro de família que se assume, tem uma bagageira com 532 litros de capacidade, elevada até aos 1.586 litros com os bancos traseiros rebatidos.



A comunicação com o condutor é assegurada pelo ecrã táctil de 15 polegadas com um novo sistema de infoentretenimento, e o visor head-up de série.

A disposição dos menus foi totalmente reestruturada face à restante gama ID., tornando as operações mais simples e intuitivas.

Na base do ecrã está uma barra iluminada com as funções de climatização do habitáculo e dos bancos.

O novo assistente de voz online permite aceder a novas funções, como a alteração dos perfis de condução ou das cores da iluminação interior.

Os sistemas de assistência à condução, como o Travel Assist, assumem o controlo permanente de toda a acção em redor do ID.7.

Consumos eficientes

O Volkswagen ID.7 chega ao nosso mercado com a versão Pro que dá entrada à gama, a partir de 59.911 euros.



Equipado com um motor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 545 Nm, tem na bateria de 77 kWh uma das mais-valias.

A autonomia chega aos 620 quilómetros, graças a um consumo combinado em redor dos 14.1 kWh/100 km.

A distância pode ser alargada até aos 700 quilómetros em circulação urbana, com a bateria a ser recarregável até 80% em 30 minutos a 175 kW.

A acompanhar um elevado nível de silêncio a bordo está o seu desempenho dinâmico

Bastam-lhe 6,5 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta limitada a 180 km/hora.

A variante Pro conta com um alargado rol de equipamento de série, com jantes de 19 polegadas, volante multifunções aquecido e sistema de navegação.

Além do visor head-up de realidade aumentada, conta ainda com câmara traseira, Travel Assist, e ar condicionado Climatronic de duas zonas.



A gama ID.7 da Volkswagen será complementada em Julho com as variantes Pro S e GTX, ficando para mais tarde a carrinha Tourer.

A primeira mantém as mesmas características mecânicas da versão Pro mas com uma bateria de 86 kWh.

Além de oferecer uma autonomia a bater nos 715 quilómetros, o recarregamento é feito a 200 kW.

O GTX, com um perfil bem mais desportivo, é proposto com dois motores eléctricos, com os 250 kW (340 cv) passados às quatro rodas.

A suportar estes números está uma bateria de 77 kWh, recarregável a 175 kW, e uma autonomia em redor 600 quilómetros.

