É a primeira berlina 100% eléctrica da Volkswagen, com ambições em fazer frente a concorrentes tão directos como são as propostas da Tesla.

Volkswagen ID.7: 700 km eléctricos para fazer frente à Tesla

O ID.7 que substitui o Passat tem na larga autonomia o principal trunfo: até 700 quilómetros com uma única carga dada pela bateria de 91 kWh.

O lançamento na Europa e na China está previsto para este Outono, seguindo-se o mercado da América do Norte em 2024.

Linhas depuradas

Se a ansiedade eléctrica continua a travar o sucesso dos "eléctricos", a que se somam os preços elevados, o ID.7 promete ser uma solução a ter em conta.

Revelado ao mundo esta segunda-feira, a berlina desportiva construída sobre a plataforma MEB chega aos 4,96 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,54 de altura.

Na componente estética, há diferenças de pormenor face ao protótipo ID. Aero: os faróis LED são mais simples e as capas dos retrovisores laterais são maiores.

Os pára-choques também tiveram pequenos acertos no desenho e as jantes em liga leve são mais pequenas.

Acima de tudo, mantém-se o ar de família por que a gama eléctrica ID. da Volkswagen é reconhecida.

Grande e espaçoso

O espaço a bordo é mais do que generoso à frente e atrás, a que não é alheia a distância entre eixos situar-se nos 2,97 metros.



Talhada para devorar quilómetros em família, a capacidade da bagageira chega aos 532 litros, que cresce para 1.600 com os bancos traseiros rebatidos.

Aliás, a comprovar a aptidão para longas viagens estão os assentos com regulação eléctrica, que dispõem de funções de massagem.

À frente, a dominar o tabliê, está um ecrã táctil multimédia de 15 polegadas, alinhado com um visor head-up de realidade aumentada.

Esta funcionalidade de série quase que substitui as informações dadas através do painel de instrumentos, evitando que o condutor tire os olhos da estrada.

A luz a bordo pode ser regulada através do tejadilho panorâmico Smart Glass, que pode ser escurecido através de um controlo táctil ou por voz.

Outro detalhe inovador é o sistema de climatização com regulação activa das saídas para uma distribuição efectiva do fluxo por todo o habitáculo.



A assistência à condução tem no Travel Assist com swarm data o seu principal actor, ao poder assumir o controlo lateral e longitudinal da berlina.

Esta funcionalidade foi desenvolvida pela Volkswagen e pela Cariad, empresa de software do grupo alemão.

O Travel Assist apoia a mudança de faixa de rodagem na auto-estrada a velocidades superiores a 90 km/hora com a supervisão do condutor.

No estacionamento, pode executar manobras assistidas de forma independente, podendo memorizá-las até uma distância de 50 metros.

Um motor, duas baterias

O lançamento do Volkswagen ID.7 faz-se com as versões Pro e Pro S, tendo em comum o mesmo motor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 550 Nm, que é também o mais potente da gama eléctrica ID.



A diferença está mesmo nas baterias que equipam a berlina: o Pro dispõe de uma capacidade de 82 kWh para uma autonomia até 615 quilómetros.

O topo de gama Pro S equipa uma bateria de 91 kWh, assegurando até 700 quilómetros com uma única carga.

Uma nova gestão térmica do sistema permite pré-condicionar a bateria quando se selecciona uma rota activa a caminho do posto de carregamento.

Tendo em conta estes números de autonomia, deverá ter um consumo inferior a 13 kWh/100 km numa condução bem controlada.

E também não será de ignorar o coeficiente aerodinâmico de apenas Cx 0,23, graças às suas linhas depuradas, reforçadas pelo tejadilho descendente.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Volkswagen ID.7 deverá chegar aos concessionários nacionais ainda este Outono.

