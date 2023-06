Volkswagen ID.5 é o ''eléctrico'' mais eficiente já testado pela Green NCAP

Os mais recentes ensaios realizados pela Green NCAP ilustram o progresso tecnológico dos "eléctricos", bem como o controlo das emissões de carros a gasolina e diesel.

Sob teste estiveram os Volkswagen ID.5, BMW Série 2 Coupé, Dacia Sandero Stepway, Mercedes-Benz Classe C e Ford Tourneo Connect.

Os resultados divulgados esta quinta-feira variam entre as cinco estrelas dadas ao Volkswagen ID.5 e as duas atribuídas ao Ford Tourneo Connect.

Evolução eléctrica

O Volkswagen ID.5 Pro Performance mostrou uma eficiência energética muito positiva face aos mais de 2.100 quilos que a berlina eléctrica pesa.

Com um motor de 150 kW (204 cv) e uma bateria de 77 kWh, os consumos estão entre os mais baixos medidos pelo Green NCAP até ao momento.

Nos carregamentos a 11 kW em corrente alternada, a eficiência da rede atingiu 91,1%, o que aquela instituição considera impressionante.



Com cinco "estrelas verdes", correspondente a uma pontuação média de 96%, a berlina é exemplo da evolução técnica dos mais recentes modelos eléctricos.

Já o diesel BMW 220d Coupé com sistema mild hybrid teve um desempenho muito positivo no índice Ar Limpo pelo controlo eficiente das emissões de partículas.

As emissões de óxido de azoto (NOx), embora ligeiramente elevadas, mantêm-se abaixo dos limites definidos pelo Green NCAP.

As três "estrelas verdes" atribuídas são justificadas pela eficiência do bloco turbo de 2.0 litros de 190 cv, com um consumo médio abaixo dos 5 l/100 km.



Classe C e Sandero a par

Menos positivo foi o ensaio ao Mercedes-Benz Classe C 180 alimentado por um motor turbo a gasolina de 1.5 litros: uma pontuação média de 46% e 2,5 "estrelas verdes".

Segundo a instituição, o sistema mild hybrid de 48 volt pouco ajuda a reduzir os níveis de consumo, situados entre os seis e os oito litros por 100 quilómetros.

Esses valores reflectem-se nas emissões de dióxido de carbono, com a berlina a atingir 3/10 no índice Gases com Efeito de Estufa.

Todavia, a Green NCAP assinala que as emissões poluentes são geridas de forma robusta, apesar de exigirem algumas melhorias adicionais.

Com as mesmas 2,5 "estrelas verdes" está o Dacia Sandero Stepway TCe de 90 cv com o bloco turbo a gasolina de 1.0 litros.



O carro pontua 6,1/10 índice Ar Limpo enquanto na Eficiência Energética se fica pelos 4,8/10 devido aos consumos médios ligeiramente abaixo dos 6l/100 km.

Com emissões poluentes mais altas, só consegue 3,3/10 no índice Gases com Efeito de Estufa, tendo 47% de pontuação média e apenas 2.5 "estrelas verdes".

A bateria de ensaios foi concluída com o Ford Tourneo Connect com o motor turbo EcoBoost de 1.5 litros, o mesmo que equipa a Volkswagen Caddy.

A instituição destaca as linhas aerodinâmicas do monovolume para os baixos resultados nos índices de Eficiência Energética e de Gases com Efeito de Estufa.

O Ford Tourneo Connect obteve uma pontuação de 7,3/10 nos testes de estrada e uma classificação final de 32%, pela qual recebeu duas "estrelas verdes".

