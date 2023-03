Três anos após a sua chegada ao mercado, o Volkswagen ID.3 foi alvo de uma actualização que vai muito para lá da estética.

Volkswagen ID.3 renovado ganha mais qualidade e tecnologia

Os materiais interiores do compacto eléctrico foram melhorados, assim como o sistema de infoentretenimento, entre outras evoluções tecnológicas.

E, no campo da motorização, mantém o mesmo motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm mas agora associado a baterias com diferentes capacidades.

Visual mais desportivo

Revelado em 2019, no último salão automóvel de Frankfurt, o ID.3 sofreu uma profunda renovação que a própria Volkswagen afirma ser quase um carro novo.

Passe o exagero, é notória a evolução estética do citadino eléctrico, com a dianteira a ganhar novos pára-choques mais largos.

As entradas de ar laterais dão-lhe uma postura mais desportiva mas também uma melhor aerodinâmica, a cifrar-se nos Cx 0,263.

O capô reestilizado (e esculpido nas laterais) também parece mais longo, em parte devido ao abandono da faixa preta sob o pára-brisas.

Nas laterais, percebe-se a substituição do preto pelo prateado fosco na linha do tejadilho, com o conjunto a ter agora um visual mais elegante.



A traseira quase parece ter sido esquecida nesta renovação: a única mudança está nos farolins bipartidos, com o vermelho reforçado pelas luzes de travagem.

Software mais afinado

A Volkswagen diz que levou em consideração as reacções dos seus clientes no momento da renovação o habitáculo do ID.3.

Essa decisão está patente na melhor qualidade e suavidade dos materiais de revestimento do tabliê e dos painéis das portas.

O mesmo aconteceu com o ecrã táctil multimédia, que passa a ser de 12 polegadas para todos os níveis de acabamento.



Os serviços do sistema de infoentretenimento também foram revistos e melhorados, além de poderem ser actualizados por via remota.

Para além de terem sido eliminados muitos dos erros de que o software enfermava, os menus foram rearranjados para um acesso mais simples.

Em estreia está o novo visor head-up de realidade aumentada, combinada com o sistema de navegação.

Duas baterias para o mesmo motor

O ID.3 passa a ser proposto com duas baterias de diferentes capacidades para o mesmo motor de 150 kW (204 cv) e 310 Nm montado no eixo traseiro.



A de 62 kWh oferece uma autonomia até 426 quilómetros enquanto a de 82 kWh chega aos 545 quilómetros.

Se a distância percorrida com esta última bateria é bem maior, o mesmo não se passa nas acelerações até aos 100 km/hora.

Demora 7,9 segundos contra os 7,3 segundos para a versão com a bateria de menor capacidade, estando a velocidade máxima limitada a 160 km/hora.

Os carregamentos de cinco a 80% fazem-se em 35 minutos com a de 62 kWh em corrente contínua a 120 kW, baixando para a meia hora na de 82 kWh a 170 kW.

O renovado Volkswagen ID.3 entra em Abril na linha de montagem, com as primeiras entregas a estarem previstas para o início do Outono, embora se desconheçam os preços no nosso país para cada uma das versões.

