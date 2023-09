Já abriram as reservas para o renovado ID.3 da Volkswagen, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 42.460 euros.

Volkswagen ID.3 renova-se e abre encomendas; saiba quanto custa

A distingui-lo da versão original está a evolução estética e a melhor qualidade dos materiais a bordo, apoiado pela última geração de apoios à condução.

O compacto urbano é um dos dez modelos eléctricos que a Volkswagen irá lançar no mercado até 2026.

Mais agradável à vista

Grandes superfícies pintadas e entradas de arrefecimento optimizadas dão ao ID.3 um visual mais apelativo.

Eliminada que foi a faixa preta sobre o pára-brisas, o capô parece mais comprido.

As entradas de ar no novo pára-choques também são mais amplas para beneficiarem a aerodinâmica.

Atrás, os farolins divididos em duas partes têm uma distribuição luminosa diferente.

Faróis LED, sensores de estacionamento à frente e atrás, controlo vocal de funções, e sistema de manutenção de faixa são algumas das soluções de série.

A entrada na gama faz-se com jantes em liga leve de 18 polegadas, que passa a 19 polegadas no modelo mais equipado.

Maior qualidade a bordo

O habitáculo evoluiu sobremaneira face às críticas sobre a qualidade dos materiais empregados no modelo original.



Os bancos e os frisos remodelados das portas, agora com maior superfície, são revestidos em microfibra Artvelours Eco, um tecido que é 71% reciclado.

Os bancos dianteiros também passam a dispor de regulação eléctrica e de massagem.

A estrutura do menu no ecrã táctil de 12 polegadas de série foi reconfigurada para exibir as informações de forma mais clara.

Novidade no compacto eléctrico é o opcional assistente de viagem com swarm data.

Aliado ao cruise control adaptativo e ao assistente de faixa, o Travel Assist só precisa das marcações em estradas nacionais para manter o veículo na via.

Duas versões apenas

A entrada na gama do renovado ID.3 faz-se com a versão Pro, equipada com um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm.



A bateria de 58 kWh tem uma autonomia até 428 quilómetros, que na variante Pro S, com a de 77 kWh, chega aos 559, mantendo o mesmo motor de 204 cv.

O tempo de carga até 100% para ambas as versões, a 11 kW em corrente alternada, é de 6h15 na versão menos potente, e de 7h30 na mais poderosa.

Em corrente contínua a 120 kW, o ID.3 Pro demora 35 minutos dos cinco aos 80%, baixando para meia hora no Pro S a 170 kW.

O Volkswagen ID.3 Pro arranca nos 42.460 euros, com o preço de partida no ID.3 Pro S a iniciar-se nos 48.415 euros.

O mais desportivo ID.3 GTX só chegará ao mercado nacional no decorrer do próximo ano.

