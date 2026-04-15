A novidade já tinha sido anunciada há um mês mas com pouquíssimas especificações técnicas, para agora o Volkswagen ID.3 Neo ser revelado oficialmente em todo o seu esplendor.

Volkswagen ID.3 passa a Neo com mais tecnologia… e botões a sério!

O sufixo que acompanha o nome oficial explica a profunda reformulação por que o hatchback eléctrico passou, logo patente no arranjo estético inspirado no ID. 2all Concept mas sem que a silhueta tenha mudado em relação ao ID.3 original.

Essa ideia percebe-se de imediato nos novos pára-choques sem esquecer as novas ópticas com assinaturas luminosas mais amplas, enquanto a porta da bagageira, o tejadilho e os pilares abandonam o preto para ser pintados na cor da carroçaria.

Nada igual a bordo

É a bordo que melhor se percebe que se está perante um "novo" compacto urbano alimentado a electrões: o novo volante equipa verdadeiros botões físicos, com o tabliê redesenhado a ser dominado por novos ecrãs.

O painel de instrumentos cresce para 10,25 polegadas num visual retrofuturista que permite configurá-lo com os indicadores e mostradores dos primeiros Volkswagen Golf, acompanhado dum opcional visor head-up com realidade aumentada.

Já o ecrã multimédia de 12,9 polegadas assume o sistema de infoentretenimento Innovision baseado no sistema operativo Android Automotive, mas agora com uma infinidade de novos recursos.

Regressam também os controlos físicos para regular a climatização e o volume do sistema áudio, assim como os interruptores para os vidros traseiros eléctricos, num ambiente onde a melhor qualidade dos materiais e dos acabamentos se percebem bem.

O Volkswagen ID.3 Neo cresceu ligeiramente para os 4,29 metros de comprimento do ID.3 original, mantendo os 2,77 metros que separam os dois eixos para acomodar quatro adultos em conforto, assim como os 385 litros de capacidade da bagageira.

Três baterias para três potências

Construído sobre a plataforma MEB+ do grupo Volkswagen, o hatchback beneficia de três novos e mais eficientes conjuntos motopropulsores para aumentar a autonomia combinada sem que tenha sido necessário aumentar a capacidade da bateria.

A entrada na gama faz-se com um motor de 125 kW (170 cv) aliado a uma bateria de 50 kWh líquidos para 417 quilómetros de distância, com a de 58 kWh para 494 quilómetros a ser associada ao propulsor de 140 kW (190 cv).

O topo de gama comporta um motor de 170 kW (231 c) associado a um acumulador de 79 kWh para uns combinados 630 quilómetros de autonomia.

As potências de carregamento em corrente contínua baixaram, com as duas primeiras baterias a assumirem uns máximos 105 kW, e a de maior capacidade a descer para 183 kW DC; esperam-se 26 a 29 minutos para carregá-las de dez a 80%.

Assistência conectada

Há outros benefícios tecnológicos a equipar o compacto eléctrico, como o modo de condução One Pedal para a cidade, e o novo sistema opcional Connected Travel Assist que "consegue" parar o carro nos semáforos vermelhos sem o condutor intervir.

À semelhança dos novos modelos da linha ID, esta proposta assume a função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos até 3,6 kW.

As pré-reservas europeias do Volkswagen ID.3 Neo arrancam neste mês de Abril, com a chegada aos concessionários a acontecerem em Julho mas ainda sem preços definidos para o nosso país.

Texto: P.R.S.

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