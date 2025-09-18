 Pesquisa
Drive-in

Volkswagen ID3. GTX Fire+Ice inédito ao ritmo da dança

14:30 - 18-09-2025
 
 
A Volkswagen está a celebrar o regresso da edição especial Fire+Ice estreada em 1990 no Golf Mk2, agora transposta para o ID.3 GTX.

E nada melhor do que acompanhá-lo com um vídeo musical "abrilhantado" pelos Purple Disco Machine do DJ Tino Piontek, numa reinterpretação do tema que dá título ao filme de culto Fire and Ice cantado por Marietta Waters.

Para o efeito foi recrutado Jake Shears da banda Scissor Sisters, dono duma das vozes de falsete mais espectaculares do pop/rock do momento, para sintetizar o espírito de euforia e libertação que caracteriza aquela canção… e o "eléctrico"!

O videoclip liga também o passado e o futuro, ao colocar lado a lado o Volkswagen Golf Fire & Ice e o seu sucessor ID.3 GTX Fire+Ice.

