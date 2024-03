Se um parece pouco, nada melhor do que oferecer dois, terá pensado a Volkswagen com o lançamento dos desportivos ID.3 GTX e ID.7 GTX.

Volkswagen ID.3 e ID.7 Tourer em modo GTX para emoções fortes

Os dois "eléctricos" recebem o mesmo tratamento para ultrapassarem os 300 cv mas o visual nem sequer transparece toda essa potência.

Discretos na aparência, com excepção do vermelho opcional, ambos beneficiam de pára-choques específicos e elementos exteriores em preto brilhante.

As jante sem liga leve para o compacto são de 20 polegadas enquanto a carrinha poderá acolher de 20 ou 21 polegadas.

O mesmo acontece dentro do habitáculo, apenas distinguidos pelos bancos desportivos em preto decorados com pespontos a vermelho.

As costuras no mesmo tom estão igualmente presentes nos revestimentos dos painéis das portas e do tabliê.

O ID.3 GTX beneficia ainda de um novo ecrã central de 12,9 polegadas com infoentretenimento actualizado, com o ID.7 GTX a receber um de 15 polegadas.

O assistente de voz passa a contar com o ChatGPT, embora o novo sistema também vá equipar outras variantes do compacto eléctrico.

Duas versões à escolha

Para maior emoção ao volante, o ID.3 GTX não terá uma mas antes duas potências distintas, com o topo de gama a ganhar o título de Performance.



Ambos equipam o mesmo propulsor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras, com a variante "clássica" a debitar 210 kW (286 cv) e 545 Nm.

O segundo vê a potência elevada aos 240 kW (326 cv) com o mesmo binário, exactamente os números do Cupra Born VZ recentemente apresentado.

Pode contar com seis segundos para o ID.3 GTX acelerar dos zero aos 100 km/hora, com o GTX Performance a baixar o tempo para 5,6 segundos.

As velocidades máximas também são distintas, com o primeiro a atingir os 180 km/hora e o segundo a bater nos 200 km/hora.

O que não muda é a nova bateria de 79 kWh, a reivindicar uma autonomia até 600 quilómetros.



A potência de carregamento de 175 kW em corrente contínua também é idêntica, o que permite carregar a bateria em 26 minutos de dez a 80%.

A fazer face às mudanças no motor e na bateria, o chassis foi afinado para dar ao desportivo uma condução mais emocionante em estradas sinuosas.

As novas barras estabilizadoras são mais rígidas e a direcção foi configurada num modo mais progressivo, como é definido pela Volkswagen.

A versão GTX Performance recebe uma suspensão adaptativa com vários níveis de amortecimento já pré-definidos.

Para famílias com garra

Já para o ID.7 GTX, a Volkswagen preferiu revelar primeiro a Tourer, com o mesmo motor traseiro de 210 kW (286 cv) que equipa a restante gama.



A diferença nesta variante desportiva está mesmo no segundo propulsor dianteiro de 80 kW (109 cv) para dar tracção às quatro rodas.

Com uma potência máxima de 250 kW (340 cv), confirma-se como a carrinha mais poderosa do portefólio da Volkswagen.

A bateria de 86 kWh úteis, em tudo igual à que equipa o ID.7 Pro S, tem uma potência máxima de carregamento de 200 kW em corrente contínua.

Todavia, não se sabe quanto tempo "demora" a cumprir os zero aos 100 km/hora e a autonomia dada pela bateria.

Agora, falta saber quando as encomendas para os ID.3 GTX e ID.7 GTX Tourer abrem e os preços que estão definidos para o nosso mercado.

