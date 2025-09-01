 Pesquisa
Volkswagen ID.2 X mostra-se antes da estreia no salão de Munique

14:17 - 01-09-2025
 
 
A Vokswagen prepara com pompa e circunstância a estreia do próximo crossover compacto que irá compor a sua gama eléctrica.

Já baptizado como ID.2 X, foram avançados os primeiros esboços oficiais do protótipo que irá estrear no salão automóvel de Munique no Instagram de Andreas Mindt, responsável pela divisão de design da insígnia germânica.

A nova proposta irá seguir os passos do Volkswagen T-Cross, embora obviamente em modo 100% eléctrico, tendo como base a variante de tracção dianteira da plataforma MEB+.

Muitos dos recursos de estilo presentes no concept car serão replicados no futuro modelo de produção, principalmente no que respeita aos proeminentes pára-choques, com as suas protecções amplas, e aos arcos pronunciados das rodas.

O sistema de iluminação será um dos pontos em particular destaque, inclusivamente nos logótipos retro-iluminados, num carro que exibe uma dianteira definida por um capô muito horizontal e uma traseira bem personalizada.

Em termos de tamanho, poder-se-á esperar um comprimento de 4,10 metros para uma distância entre eixos em redor dos 2,60 metros, com a bagageira a oferecer uma capacidade superior aos 490 litros do futuro ID.2.

Ainda sem dados sobre as características técnicas do propulsor, mas que deverá rondar os 220 cv, a entrada na gama do crossover compacto deverá fazer-se com uma bateria LFP de 38 kWh.

As versões mais equipadas poderão equipar um acumulador NMC de 56 kWh para uma autonomia até 450 quilómetros, recarregável de dez a 80% em 20 minutos a uns máximos 125 kW em corrente contínua.

