Volkswagen ID. Polo GTI tem estreia marcada nas 24 Horas de Nürburgring

Nada como celebrar os 50 anos do GTI com a estreia mundial do eléctrico Volkswagen ID. Polo grafado com aquela sigla nas 24 Horas de Nürburgring, sem esquecer um primeiro contacto com o protótipo que dará origem ao futuro Golf R 24h de tracção total.
As apresentações a 14 de Maio serão apenas dois dos destaques agendados para o "festival" de resistência porque na sexta-feira irão estar em prova três Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h da equipa Max Kruse Racing.
Minutos antes do arranque da prova, quatro dezenas de Volkswagen GTI, a representarem todas as oito gerações, irão desfilar pelo Nordschleife, tendo naturalmente o novo ID. Polo GTI como o "rei" da festa.
Os três Golf GTI Clubsport 24h da equipa Max Kruse Racing, com os 397 cv debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros, sofreram várias evoluções técnicas desde a sua participação na prova do ano passado.
Além de optimizar a afinação do motor, foi montado um sistema activo de refrigeração da caixa de velocidades para garantir a máxima fiabilidade em pista.
A estrutura do desportivo também sofreu um substancial alívio de peso: depois da montagem de portas em fibra de carbono compósito no ano passado, foi a vez da porta da bagageira ser fabricada naquele material.
Significa que o Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h passa a pesar apenas 1.200 quilos num chassis de competição devidamente revisto para assegurar agilidade e velocidade no "inferno verde" alemão.
E a dar gás ao motor está a inovadora gasolina E20, produzida a partir de 60% de matérias-primas renováveis para reduzir ao máximo as emissões de dióxido de carbono.
Quanto ao Volkswagen Golf R 24h de tracção integral, está já a ser preparado em conjunto com a Max Kruse Racing para participara em 2027 na prova de resistência.
Será ele a assinalar o 25.º aniversário da Volkswagen R como afirmação clara das origens desta submarca: a designação R deriva de racing, e a presença na competição tornará essa ambição visível em pista.
Texto: P.R.S.
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