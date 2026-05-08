Volkswagen ID. Polo GTI tem estreia marcada nas 24 Horas de Nürburgring

Nada como celebrar os 50 anos do GTI com a estreia mundial do eléctrico Volkswagen ID. Polo grafado com aquela sigla nas 24 Horas de Nürburgring, sem esquecer um primeiro contacto com o protótipo que dará origem ao futuro Golf R 24h de tracção total.

As apresentações a 14 de Maio serão apenas dois dos destaques agendados para o "festival" de resistência porque na sexta-feira irão estar em prova três Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h da equipa Max Kruse Racing.

Minutos antes do arranque da prova, quatro dezenas de Volkswagen GTI, a representarem todas as oito gerações, irão desfilar pelo Nordschleife, tendo naturalmente o novo ID. Polo GTI como o "rei" da festa.

Golf GTI mais evoluído…

Os três Golf GTI Clubsport 24h da equipa Max Kruse Racing, com os 397 cv debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros, sofreram várias evoluções técnicas desde a sua participação na prova do ano passado.

Além de optimizar a afinação do motor, foi montado um sistema activo de refrigeração da caixa de velocidades para garantir a máxima fiabilidade em pista.

A estrutura do desportivo também sofreu um substancial alívio de peso: depois da montagem de portas em fibra de carbono compósito no ano passado, foi a vez da porta da bagageira ser fabricada naquele material.

… e muito mais ligeiro

Significa que o Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h passa a pesar apenas 1.200 quilos num chassis de competição devidamente revisto para assegurar agilidade e velocidade no "inferno verde" alemão.

E a dar gás ao motor está a inovadora gasolina E20, produzida a partir de 60% de matérias-primas renováveis para reduzir ao máximo as emissões de dióxido de carbono.

Quanto ao Volkswagen Golf R 24h de tracção integral, está já a ser preparado em conjunto com a Max Kruse Racing para participara em 2027 na prova de resistência.

Será ele a assinalar o 25.º aniversário da Volkswagen R como afirmação clara das origens desta submarca: a designação R deriva de racing, e a presença na competição tornará essa ambição visível em pista.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?