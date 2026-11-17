A próxima sexta-feira foi o dia escolhido pela Volkswagen para estrear um novo hot hatch que everá tomar como base o electrizante ID. Polo GTI.

"Os nosso técnicos, designers e engenheiros prepararam algo ‘bem picante’ ", assume a insígnia alemã na publicação feita no Instagram esta terça-feira.

Devidamente tapado por uma "manta", o protótipo que celebra os 50 anos da sigla GTI dá pistas para uma versão ainda mais radical, como se percebe no enorme aerofólio traseiro e nos arcos alargados das rodas.

Segundo o portal britânico Autocar, fontes internas da Volkswagen revelaram que estava em curso o desenvolvimento dum topo de gama de alto desempenho.

Significa assim que o futuro desportivo, que até poderá ser uma radical versão Clubsport, poderá ver os 166 kW (226 cv) originais do ID. Polo GTI elevados para muito perto dos 300 cv de potência.

A acompanhar todo este poder estará, previsivelmente, um pacote abrangente de alterações no chassis, incluindo a montagem dum novo diferencial autoblocante.

Sexta-feira, 20 de Novembro, todas as dúvidas serão esclarecidas, com a vontade dos GTIstas em que o protótipo chegue mesmo à fase de produção em série.

Texto: P.R.S.

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