Concept Cars

Volkswagen ID. Cross Concept está ''quase pronto'' para a estrada

19:36 - 16-09-2025
 
 
A Volkswagen decidiu "transferir" os nomes dos seus campeões de vendas a combustão para a linha eléctrica ID, e em boa hora o fez para eliminar dúvidas no momento da escolha.

Depois do ID. 2all passar a ID. Polo, é agora a vez do novo ID. Cross Concept estreado no salão automóvel de Munique assumir a forma e a versatilidade do crossover térmico.

Embora seja ainda um protótipo, percebe-se que poucos retoques serão necessários para concretizar o modelo de produção, a chegar ao mercado europeu no próximo ano.

Quatro "eléctricos" na calha

A Volkswagen está a avançar com uma grande ofensiva no segmento dos compactos elétricos, e o ID. Cross é apenas um dos quatro novos modelos que irá lançar até 2027.

O tiro de partida será dado na Primavera pelo ID. Polo, para logo se seguir a variante GTI, que será também o primeiro desportivo a electrões da construtora sob aquela sigla.

Daqui a dois anos chegará a versão de produção do ID. Every1 que será construído na Autoeuropa, que até poderá adoptar o nome ID. Up mas antes chegará no próximo Verão o "equivalente" eléctrico do T-Cross.

Equivalência replicada visualmente nos 4,16 metros de comprimento por 1,84 de largura e 1,59 de altura que tem, com o conjunto a ser realçado pelas jantes Balboa de 21 polegadas em liga leve.

Habitáculo bem original

O interior do SUV compacto é bem mais original, com os estilistas da Volkswagen a optarem por uma estética mais arejada graças aos revestimentos leves em tecido no tom Vanilla Chai.

Boa notícia é a presença de verdadeiros botões no volante, atrás do qual está o painel de instrumentos de 11 polegadas, e no ecrã central de 13 polegadas para acolher o infoentretenimento.

E depois é o amplo espaço a bordo que permitem os 2,60 metros que separam os dois eixos, com o espírito de carro de família reforçado pelos 450 litros da bagageira, a que se somam mais 25 litros sob o capô para os cabos de carregamento.

Até 420 km entre cargas

Construído sobre a plataforma MEB+, com melhorias ao nível das motorizações, baterias e software, o ID. Cross Concept equipa um sistema de propulsão de última geração desenvolvido de raiz.

A equipar o protótipo está um motor de 155 kW (211 cv) a accionar as rodas dianteiras, para uma velocidade máxima tabelada nos 175 km/hora.

A autonomia pode chegar a uns combinados 420 quilómetros mas a Volkswagen não adianta a capacidade nem os consumos médios, e muito menos a tensão de carregamento em corrente contínua.

Além de poder rebocar até 1.200 quilos, dispõe ainda duma esfera de reboque concebida para suportar cargas verticais até 75 quilos, o que torna uma opção ideal para transportar bicicletas, que até poderão ser eléctricas!

TEMAS:

VolkswagenVolkswagen ID. Cross Conceptprotótipoeléctrico
