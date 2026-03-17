O Volkswagen ID. Cross surpreendeu por estes dias os habitantes da holandesa Amesterdão para uma apresentação dinâmica inesperada mas ainda sob uma forte camuflagem que nem deixou vislumbrar a decoração do habitáculo.

VW ID. Cross ataca pela qualidade e pelo preço… abaixo dos 30 mil euros!

Nada de anormal porque este pré-série irá manter por fora o mesmo desenho do protótipo, salvo alguns detalhes, enquanto o interior deverá assumir um visual arejado em tudo semelhante ao do ID. Polo.

Com ambos os "eléctricos" a serem construídos na mesma plataforma MEB+, o SUV compacto tem no preço o principal ponto de interesse: a entrada na gama já foi anunciada a partir dos 28 mil euros, pelo menos na Alemanha!

Sempre com tracção dianteira, a gama ID. Cross irá comportar motorizações de 85, 99 e 155 kW (116, 135 e 211 cv), alimentadas pela bateria LFP de 37 kWh, recarregável a 90 kW DC, ou NMC de 52 kWh.

O acumulador de maior capacidade, que deverá alimentar os motores mais potentes, avança com uma autonomia superior a 430 quilómetros, para depois ser recarregada de dez a 80% em 24 minutos a uns máximos 105 kW DC.

Dimensões compactas mas com espaço generoso a bordo, tecnologias embarcadas evoluídas e sistemas de assistência à condução avançadas são os principais destaques que a Volkswagen considera definirem o SUV compacto.

Texto: P.R.S.

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