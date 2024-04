Volkswagen ID. Code Concept já se mostra… mas só para a China!

É uma das novidades da Volkswagen para o mercado chinês mas ainda sob a forma de um protótipo.

O salão automóvel de Pequim foi o palco escolhido para estrear o ID. Code Concept, um novo SUV coupé eléctrico ao melhor estilo futurista, definido por uma estética profundamente aerodinâmica.

É toda uma nova linguagem de estilo apontado à China, sob a forma de um Gran Turismo que combina a postura atlética a linhas muito delicadas.

Com cinco metros de comprimento, as superfícies metálicas quase se comparam às superfícies metálicas de um avião a jacto a reflectir os raios do sol e o azul do céu.

A distingui-lo está um painel frontal com tecnologias de iluminação tão diferenciadas como são as soluções Light Cloud, 3D Eyes e Light Screen.

Significa que as luzes não servem apenas para eliminar a escuridão da noite mas também para comunicarem com o mundo exterior.

Automobilistas que se cruzem com este protótipo na estrada podem ver se ele é conduzido de forma autónoma, o mesmo valendo para as janelas "inteligentes" que também funcionam como se fossem telas.

Interior multifuncional

Construído com materiais sustentáveis, o interior dispõe de bancos multifuncionais que o transformam numa sala de estar ou num espaço aconchegante para dormir quando conduzido em modo autónomo.

Outras soluções estão no porta-copos, que se pode "transformar" num pequeno candeeiro com um desenho original, assim como um frigorífico na consola central montada sobre calhas deslizantes.

Desconhece-se se o ID. Code dará origem a um modelo de produção mas tudo aponta para que venha a ser uma realidade, tendo em conta que haverá novos protótipos com diferentes carroçarias.

A Volkswagen aproveitou o salão chinês para anunciar a nova submarca eléctrica ID. UX, e cinco propostas estão já em curso para serem lançadas até 2027.

O primeiro a lançar este ano será o ID. Unyx, com um desenho exterior progressivo e um posto de condução centrado no "piloto", com um conceito operacional Homem-Máquina apontado aos jovens.

