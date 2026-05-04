VW ID. Buzz ganha tracção integral e sete lugares na versão curta

A Volkswagen ID. Buzz que recuperou o espírito da "pão de forma" original em modo 100% eléctrico volta à carga com uma série de actualizações tecnológicas, devidamente acompanhada por uma inédita versão curta com sete lugares.

A primeira novidade está na inclusão da indispensável solução Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos a uns máximos 2 kW num monovolume que privilegia o contacto com o ar livre.

Soma-se um opcional Connected Travel Assist mais evoluído com reconhecimento automático de semáforos, bem como o modo One Pedal que facilita a condução em cidade ao recuperar energia até à imobilização completa do veículo.

Destacam-se ainda a introdução do sistema de infoentretenimento Innovision devidamente actualizado com uma nova loja de aplicações, sem esquecer um novo volante com botões redesenhados.

Mais capacidade de reboque

Novidade é a "desnecessidade" de optar pela desportiva GTX para desfrutar da tracção integral: a ID. Buzz Pro 4MOTION é proposta com os mesmos 250 kW (340 cv) daquele topo de gama passados às quatro rodas.

Significa que a variante com distância entre eixos normal, com a bateria de 79 kWh, passa a ter uma capacidade máxima de reboque de 1.800 quilos, com a variante longa equipada com o acumulador de 86 kWh a baixar esse poder para 1.600 quilos.

Acompanhada da nova opção bicromática Candy White/Cherry Red, a Volkswagen ID. Buzz agora actualizada está disponível a tempo de gozar este Verão por um preço promocional desde 39.990 euros, sem contar com o IVA.

Texto: P.R.S.

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