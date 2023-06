Há uma nova 'pão de forma' eléctrica para os saudosos dos anos 60 mas agora bem maior e com novas capacidades electromecânicas.

Volkswagen ID. Buzz está maior, mais potente… e vai mais longe

Mais comprida do que o modelo original, esta versão com plataforma longa pode transportar cinco, seis ou sete pessoas, dependendo da configuração.

A bateria dá mais autonomia e o novo motor eléctrico eleva-se aos 286 cv. Chega à Europa no próximo ano.

Mais capaz do que nunca

Com 4,96 metros de comprimento, Volkswagen ID. Buzz LWB tem mais 25 cm de distância entre eixos, para chegar aos 3,24 metros.

As portas laterais de correr também são 19 centímetros mais longas, com a curiosidade de terem uma pequena janela corrediça na zona envidraçada.

Se por fora se mantém o mesmo ideal estilístico da primeira ID. Buzz, a bordo há diferenças que vão para além do mero pormenor.

Os bancos das segunda e terceira filas podem ser movidos para a frente ou para trás até 20 centímetros nos carris concebidos para o efeito.

E, caso sejam individuais, na configuração de seis lugares, os assentos da segunda fila podem rodar até 180 graus, criando um espaço de reunião.



Espaço para todos

Claro que, com as três filas compostas, o espaço da bagageira fica reduzido a 306 litros, que sobe para 1.340 litros com a última linha rebatida.

Só com os lugares dianteiros em uso, a capacidade total chega a uns inusitados 2.469 litros.

Os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis são produzidos a partir de pele sintética e de diferentes tipos de plástico reciclado.

Com a excepção da terceira fila, os assentos podem ser aquecidos, com os do condutor e acompanhante a terem função de massagem e apoios de braços.

A renovar o ar interior está o sistema de climatização Climatronic com saídas específicas para as três filas.



Outros recursos tecnológicos incluem um visor head-up e um sistema de infoentretenimento de última geração actualizado.

E o que não se pode ignorar é o tejadilho solar da ID. Buzz, o maior alguma vez montado num Volkswagen.

São 1,71 metros de comprimento por 1,04 de largura sem necessitar de uma cortina para proteger os ocupantes dos raios solares,

Em vez disso, muda de transparente para opaco graças a uma camada de cristal líquido disperso em polímero.

E soma-se ainda uma camada adicional no vidro para melhor reflectir a luz e o calor produzidos pelo sol.

À espera da GTX com 340 cv

Se a ID. Buzz original foi criticada pela potência e autonomia limitadas, esta variante LWB corrige essas capacidades.



O novo motor eléctrico de 210 kW (286 cv) permite-lhe acelerar em 7,9 segundos até aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

A bateria cresceu para os 85 kWh para uma maior autonomia, dispondo ainda de uma nova bomba de calor para maior eficiência.

O que se desconhece são os quilómetros acrescentados, sabendo-se que os 77 kWh da bateria da ID. Buzz de cinco lugares apenas chega aos 420 quilómetros.

Entretanto, a Volkswagen já prometeu para o próximo ano uma variante GTX bem vitaminada.

Com uma potência de 250 kW (340 cv) derivada de dois motores eléctricos e com tracção integral, poderá acelerar em 6,4 segundos até aos 100 km/hora.

Dirigida aos mercados do Canadá e Estados Unidos, onde apenas se venderá esta versão, a ID. Buzz LWB deverá chegar Europa no próximo ano.

