O que vale a Volkswagen ID. Buzz a dar a volta ao mundo? Pois esse foi o objetivo a que se propôs Rainer Zietlow numa jornada iniciada a 1 de Julho na fábrica VW Bus em Hannover com passagem por 75 países.

Volkswagen ID. Buzz dá volta ao mundo com paragem em Lisboa

Pois nesta volta ao mundo 100% eléctrica, o detentor de oito recordes no livro Guinness World Records tem esta sexta-feira paragem marcada na capital portuguesa, com o encontro a concretizar-se às 17h00 na Soauto VGRP Lisboa.

Será uma oportunidade para conhecer o projecto ID. Buzz World Tour e conhecer o protagonista desta aventura, assim como a carrinha que está a concretizá-la, antes de seguir de imediato para Andorra.

Igual ao modelo de produção

O itinerário é complexo quanto baste, com Zietlow a conduzir até à Nova Zelândia, no extremo oriental da rota, para depois seguir para a canadiana Vancouver no extremo norte do lado ocidental, num percurso que nunca demorará menos de oito meses.

Sempre que houver estradas, a equipa realizará a viagem exclusivamente a bordo da carrinha, apenas recorrendo ao barco para as travessias marítimas, sem esquecer as paragens necessárias para os procedimentos aduaneiros.

Para esta "digressão eléctrica" foi escolhida a versão I.D Buzz Pro com chassis longo, equipada com o motor de 210 kW (286 cv) e 560 Nm, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 91 kWh brutos.

Graças a uma autonomia para lá dos 450 quilómetros entre carregamentos a uns máximos 200 kW em corrente contínua, "permite-me percorrer também trechos por zonas pouco povoadas ao longo do trajeto", sublinha o recordista alemão.

O modelo em causa corresponde à versão de produção, tendo apenas como extra um carregador de bordo adicional para receber corrente alternada de alta tensão até 125 amperes, e convertê-la em corrente contínua sempre que não exista carregamento rápido.

"Já viajei por mais de 110 países e cheguei ao Qatar com o antecessor do meu ID. Buzz", recorda o aventureiro natural de Mannheim que, não sendo um piloto oficial da marca, se preparou durante quase um ano para este projecto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?