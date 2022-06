A Volkswagen já tinha avançado na semana com um primeiro esboço conceptual do ID. Aero, para agora avançar com fotografias mais detalhadas do que será a sua nova berlina eléctrica.

Volkswagen ID. Aero: berlina eléctrica com autonomia até 620 km

Ainda não é o modelo de produção definitivo, como o seu nome deixa adivinhar, mas as suas linhas não deverão diferir muito do que chegará ao mercado mundial como ID. 7 na segunda metade do próximo ano.

Com umas linhas francamente aerodinâmicas para preservar ao máximo a autonomia, a berlina é apresentada com um coeficiente de apenas Cx 0,23.

Já a bateria de 77 kWh que irá equipá-lo deverá assegurar uma autonomia a bater nos 620 quilómetros com uma única carga… e as informações técnicas ficam-se por aqui!

A Volkswagen fez segredo, por agora, das motorizações eléctricas do ID. Aero e das respectivas potências, mas é quase certo de que terá variantes de tracção dianteira e integral.

Somar-se-á ainda uma versão GTX de cariz mais desportivo, algo que todos os modelos daquela linha irão comportar de acordo com o definido pela construtora germânica.

Visual limpo e minimalista

São inegáveis as semelhanças deste modelo de pré-produção com os da linha ID da Volkswagen mas com a reinterpretação de alguns elementos próprios.



Os faróis Matrix LED IQ.Light são ligados por uma barra luminosa a toda a largura da dianteira, apenas "travada" pelo símbolo da marca ao centro.

Todavia, o pára-choques, mais definido do que nos seus "irmãos", cria uma grelha inferior com padrão adiamantado e com acabamento em preto, a integrar nas extremidades três barras LED muito finas.

O capô algo curto releva o comprimento da berlina, que deverá aproximar-se dos cinco metros, com as extremidades relativamente curtas.

Construída sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen, a distância entre os eixos deverá ser generosa para salvaguardar o maior espaço possível a bordo.



Visto de perfil, o ID. Aero destaca-se pelas suas superfícies limpas, quase sem nervuras, e pelos puxadores das portas, que não passam de superfícies tácteis.

O tejadilho panorâmico em preto, definido pela moldura cromada das janelas, prolonga-se até o pilar D, que termina sobre o extremo da bagageira, alargando ao máximo a silhueta da berlina.

A traseira minimalista concentra o olhar sobre os farolins numa trama de losangos horizontais, mais uma vez ligados por uma barra luminosa com o símbolo da marca ao centro.

Na Europa em 2023

De fora ficam as imagens do interior mas espera-se uma configuração mais evoluída face às outras propostas da gama ID.

O habitáculo deverá ser bastante luminoso tendo em conta as superfícies vidradas, com os dados da instrumentação e de infoentretenimento a concentrarem-se, respectivamente, num pequeno painel digital e num ecrã táctil central flutuante.

O futuro ID.7, se assim se confirmar esta designação, começará a ser fabricado na China ainda este ano, esperando-se para 2023 as variantes para os mercados europeu e americano, a serem construídos na Alemanha.

