Volkswagen Grand California renova-se para o Verão… de 2026!

Estreada que foi para este Verão a autocaravana California, a Volkswagen prepara já o estio do próximo ano com a estreia da renovada Grand California no Caravan Salon que ira decorrer de 29 de Agosto a 7 de Setembro em Düsseldorf.

Tomando como base o furgão Crafter, a nova proposta recebeu inúmeras melhorias estéticas por fora mas é por dentro que a nova modularidade se destaca para conseguir o melhor espaço "habitável".

O interior é agora caracterizado pela nova decoração Atami Bamboo na bancada da cozinha compacta com um novo visual a imitar a madeira, reforçada por um novo piso em plástico PVC mais resistente ao uso.

A mesa móvel também poderá ser combinada rapidamente com a área exterior da cozinha, sendo novidade os espaços para bagagem nos armários superiores na California 600 e California 680, respectivamente com seis e 6,8 metros de comprimento.

Os novos equipamentos opcionais incluem ainda um tapete térmico personalizado e um conjunto de acessórios para tapar as janelas dos olhares indiscretos.

Como já acontece na Volkswagen Crafter, a Grand California equipa o Digital Cockpit Pro com ecrãs multimédia de 10,4 ou 12,9 polegadas, sem esquecer o painel de instrumentos digital configurável através do volante multifunções.

Sempre de origem são a travagem de emergência autónoma com detecção de ciclistas e peões, manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, limitador de velocidade e Park Distance Control acústico atrás.

Estreia como opção está o Travel Assist, a combinar o cruise control adaptativo e a manutenção de faixa, a que se soma a travagem automática e paragem na berma da estrada por incapacidade do condutor.

Além da caixa manual de seis e automática de oito relações para os modelos de tracção dianteira e integral, será usada uma nova transmissão automática de oito relações para as variantes com tracção traseira.

Por saber fica se a gama irá manter o actual bloco TDI de 2.0 litros com 177 cv e 410 Nm, associado a uma caixa automática de oito relações.

