E que tal uma viagem ao passado desportivo da Volkswagen, ao melhor estilo da saga fílmica Regresso ao Futuro mas sem levantar voo como o Delorean DMC-12?

Volkswagen Golf GTI 1976 de 325 cv: puristas vão adorar a caixa manual

Esse é o convite da Volkswagen ao especialíssimo Golf GTI 1976 para encerrar em beleza as festividades dos 50 anos da sigla GTI alemã.

Revelado esta sexta-feira no salão automóvel de Essen, o desportivo não é mais do que a versão "arcaica" do GTI Edition 50.

A passar os 325 cv e 380 Nm do bloco TSI de 2.0 litros às rodas dianteiras está uma caixa manual de seis relações com o emblemático punho em forma de bola de golfe.

Limitado apenas a 1.976 exemplares, exemplificado a bordo por uma placa One of 1976, será produzido na fábrica de Wolfsburg, com o lançamento na Europa a acontecer antes da chegada da próxima Primavera.

Potente e veloz…

Se julgava que as comemorações dos 50 anos do Golf GTI estavam encerradas, a Volkswagen encarregou-se de desmenti-lo.

Depois do Edition 50, é agora a vez do Golf GTI 1976, numa alusão directa ao ano de lançamento do desportivo.

Para os mais puristas, a principal diferença está mesmo na troca da transmissão automática DSG de sete relações por uma caixa manual de seis velocidades.

O resultado são uns velozes 5,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, sendo os 270 km/hora de velocidade de ponta "apenas" um pormenor.

Recorde-se que o primeiro Golf GTI debitava 110 cv e 137 Nm a partir dum quatro cilindros de 1.6 litros, demorando dos zero aos 100 km/hora uns "eternos" 9,2 segundos para uns máximos 182 km/hora.

… com detalhes distintos…

A distinguir este Golf GTI 1976 está um friso vermelho adicional no divisor, logótipos específicos e ponteiras de escape em preto.

Os símbolos da Volkswagen são agora escurecidos, com o espírito desportivo do bólide a ser realçado de origem pelas jantes Queenstown de 19 polegadas.

A pintar a chapa está o "clássico" Tornado Red mas é dada a opção de trocar essa pintura pelas cores Pure White ou Grenadilla Black.

A vida a bordo é decorada por bancos desportivos revestidos com um novo padrão GTI axadrezado, contrastado pelos cintos de segurança e pedal do acelerador a vermelho.

Detalhes em fibra de carbono são igualmente destacados no habitáculo, com o volante revestido em ArtVelours a completar o acabamento.

… e mecânica revigorada

Quanto à mecânica, traz de série amortecedores adaptativos DCC, diferencial autoblocante electrónico e direcção progressiva, sem esquecer o modo de condução Special do Golf GTI Clubsport para o circuito de Nürburgring.

Claro que não faltam opcionais para tornar esta proposta ainda mais "selvagem: o pacote GTI Performance combina um sistema escape R-Performance mais ligeiro com ponteiras em titânio da Akrapovic.

E, para aliviar o peso original, poder-se-á sempre "roubar" três quilos por roda com as jantes forjadas Warmenau opcionais de 19 polegadas.

O mesmo pacote também apura a configuração do chassis, ao rever a geometria da suspensão com apoios dos amortecedores mais rígidos.

A "colagem" ao solo foi reforçada com o rebaixamento da carroçaria em 20 mm face a um Golf convencional e dada a opção de equipar as rodas com pneus semi-slicks para acelerar em pista nos track days.

Falta só saber por quanto fica este Volkswagen Golf GTI 1976 mas, no "caso" português (caso venha algum para o nosso país), não deverá ficar abaixo dos 64.500 euros que é pedido pelo Golf GTI Edition 50.

Texto: P.R.S.

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