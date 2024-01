Quase 50 anos passados sobre o lançamento do substituto do "carocha" como carro do povo, a oitava geração do Volkswagen Golf recebe uma bem-vinda renovação.

Volkswagen Golf ganha nova cara na festa dos 50 anos

Estreado mundialmente esta quarta-feira, o compacto e a carrinha Variant comportam a derradeira actualização antes de converterem-se em 100% eléctricos.

Mantêm-se as motorizações puramente a gasóleo e a gasolina, contando ainda com variantes mild hybrid e híbridas plug-in.

A chegada ao mercado europeu está prevista para esta Primavera, ficando por saber os preços para o nosso país.

Mudanças subtis por fora

São poucas as mudanças estéticas, mas bem visíveis, feitas ao renovado compacto proposto nas variantes Golf, Life, Style e R-Line.

À semelhança do novo Tiguan, adopta a mais recente evolução da plataforma modular MQB Evo para integrar uma nova arquitectura electrónica.

O visual diferencia-se agora pelo pára-choques dianteiro com a respectiva grelha inferior, mais agressiva na versão R-Line, e pelo desenho rectilíneo dos faróis.

Há a opção de "trocá-los" pelas ópticas Performance, ligadas por uma faixa luminosa sobre o capô.

O símbolo retroiluminado da marca ao centro quase parece uma espécie de anúncio para a futura transição eléctrica do compacto.

Em opção está igualmente a última evolução Matrix LED IQ.Light, com as luzes a terem um alcance luminoso até 500 metros de distância.



Na traseira, quase nada mudou para além dos farolins LED com três tipos de assinaturas luminosas tridimensionais.

Há ainda a possibilidade de ter o tejadilho em preto nos acabamentos R-Line, GTE e GTI a contrastar com as 11 pinturas (quatro são novas) da carroçaria.

O impacto visual do compacto é ainda reforçado com cinco novas jantes em liga leve até 19 polegadas.

Condutor "mais" digital

As mudanças mais notáveis estão a bordo, a começar pelo tabliê redesenhado para comportar um novo painel de instrumentos de 10,2 polegadas.

Baptizado como Digital Cockpit Pro, tem duas configurações, sendo avançado como opcional o visor head-up.



Ao centro está o novo ecrã táctil multimédia Ready de 10,4 polegadas, que é de série, podendo evoluir para o Discover com 12,9 polegadas.

A alimentá-lo está o novo sistema de infoentretenimento MIB4, apresentado como mais eficiente e intuitivo do que a antiga versão, depois de várias críticas.

A parte superior do monitor é ocupada por uma barra personalizável com atalhos para diversas aplicações enquanto a inferior controla a climatização.

Integrada na solução está o cada vez mais popular ChatGPT a complementar o assistente vocal.

As funções no volante também foram reconfiguradas, com as teclas a serem trocadas por botões para uma melhor ergonomia na condução.

O que não mudou foi a habitabilidade para cinco ocupantes, com a bagageira a manter-se nos 380 litros, que desce para os 272 litros na versão híbrida plug-in.



Híbridos plug-in vão mais longe

O Volkswagen Golf desta segunda fase da oitava geração adopta novos motores sem abandonar por completo a transmissão manual.

À escolha estão quatro motores a gasolina TSI, dois turbodiesel TDI, dois mild hybrid eTSI com tecnologia de 48 volt, e dois híbridos plug-in eHybrid e GTE.

À versão 1.5 TSI, proposta com 115 ou 150 cv, está associada uma transmissão manual de seis velocidades.

Já o bloco 2.0 TSI do Golf GTI passa dos anteriores 245 para 265 cv, alinhado com uma transmissão DSG de dupla embraiagem de sete relações.

Só em 2025 chegará a variante 2.0 TSI de 204 cv com tracção integral 4MOTION.

Os mais extremos GTI Clubsport, Golf R e Golf SW R apenas serão revelados no segundo semestre deste ano.



A oferta a gasóleo mantém os 2.0 TDI de 115 cv, com caixa manual de seis velocidades, e de 150 cv com transmissão automática DSG de sete relações.

Os mild hybrid 1.5 eTSI com tecnologia de 48 volt e gestão activa de cilindros ACTplus comportam 115 e 150 cv, e a mesma caixa automática DSG7.

Já a linha híbrida plug-in comporta o eHybrid de 204 cv e o GTE de 272 cv, com uma caixa automática electrificada eDSG de seis velocidades.

A anterior bateria de 10,6 kWh foi agora substituída por uma de 19,7 kWH para uma autonomia eléctrica a rondar os 100 quilómetros.

O carregamento em corrente alternada foi elevado para 11 kW, quando antes era de 3,6 kW, sendo novidade a carga a 50 kW em corrente contínua.

GTI e GTE diferenciados

As propostas GTI e GTE, que são as mais potentes da gama, ganham decorações diferenciadas por fora e por dentro.



A grelha em favo de mel, específica das duas variantes, é ladeada por deflectores, ganhando ainda um divisor na parte inferior.

Atrás, o difusor em preto do GTI é distinguido por saídas de escape cromadas, que no GTE são substituídas por uma barra no mesmo tom a toda a largura.

A bordo destacam-se os bancos desportivos revestidos a pele sintética com pespontos a vermelho no 100% gasolina, e forrados em tecido com padrão axadrezado e costuras azuis no híbrido plug-in.

As encomendas para o renovado Volkswagen Golf, assim como a carrinha Variant, abrem em breve, acompanhadas dos respectivos preços.

