Volkswagen Golf eHybrid e GTE abertos às encomendas: autonomia acima dos 130 km

A electrificação não poderia passar ao lado da renovação da oitava geração do Volkswagen Golf quando o compacto está a celebrar 50 anos sobre a sua chegada à estrada.

Quer o eHybrid, quer o desportivo GTE são propostos com autonomias alargadas até aos 120 quilómetros em modo 100% eléctrico.

A recém-desenvolvida segunda geração das motorizações híbridas plug-in da insígnia germânica proporciona uma potência 150 kW (204 cv) no Golf eHybrid, com a autonomia a chegar aos 143 quilómetros.

Já o Golf GTE propõe uma potência combinada de 272 cv, com a distância entre carregamentos a chegar aos 131 quilómetros.

A passar potência e binário às rodas dianteiras está uma caixa automática de dupla embraiagem com seis relações, especialmente concebida para os sistemas de propulsão híbridos plug-in.

O novo sistema motriz combina o bloco 1.5 TSI evo2 com turbocompressor de geometria variável a um propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e a uma bateria de 25,7 kWh brutos.

Novidade no acumulador é a possibilidade de ser carregado em corrente contínua a 40 kW, bastando uma espera de 26 minutos para carregá-la de dez a 80% da sua capacidade.

Em corrente alternada, pode ser carregada numa wallbox doméstica ou noutros pontos de carregamento até 11 kW de potência quando o antecessor apenas admitia até 3,6 kW.



Ambiente desportivo

Os faróis e farolins com tecnologia LED e o pára-choques dianteiro novos distinguem ambos os modelos, podendo ser mais realçado com as ópticas Performance logo no primeiro nível de configuração opcional.

Esta solução exibe à frente o símbolo iluminado da marca, reforçado por uma faixa luminosa LED a toda a largura da grelha do radiador, com o GTE a ser distinguido pela faixa azul por baixo do capô.

A decorar o exterior estão 11 opções cromáticas, onde se destacam os novos tons metalizados Crystal Ice Blue, Anemone Blue, Oyster Silver e Grenadilla Black.

A bordo, o Golf GTE sublinha o seu carácter dinâmico com bancos desportivos premium com padrão quadriculado, a que se soma o volante multifunções em pele.



Mais apontado ao conforto está o Golf eHybrid, sempre proposto no acabamento Style que comporta bancos desportivos com estofos ArtVelours e regulação eléctrica.

Ambos equipam de série o sistema de infoentretenimento Digital Cockpit Pro e o sistema de navegação Discover Media, operados através do ecrã multimédia de 12,9 polegadas)

No campo da assistência ao condutor, pode contar com o Travel Assist para uma condução assistida até 210 km/hora, travagem de emergência autónoma, manutenção de faixa e regeneração de energia.

O Volkswagen Golf eHybrid é proposto a partir de 45.159 euros, com o preço do Golf GTE a arrancar nos 50.258 euros.

