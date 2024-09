Volkswagen festeja 50 anos do Golf nos céus da Capadócia

Como é que se celebram os 50 anos dum carro que marcou gerações? No caso do Golf, nada melhor do que levá-lo pelos ares nos céus da Capadócia.

Não foi em modo físico mas antes com um balão de ar quente com uma estética única que a insígnia alemã celebrou a data na manhã do último domingo sobre aquela região histórica da Turquia.

Acompanhado por um Golf Mk I original e pelo renovado Golf Mk 8, o balão Sultan Series PH-370 subiu aos céus sobre o Vale do Amor, com 16 passageiros a bordo.

Um pequeno grupo de jornalistas de todo o mundo também fará voos no balão ao longo desta semana, nos intervalos que lhe deixarem os ensaios ao volante de todas as gerações do Volkswagen Golf.

