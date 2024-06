Volkswagen em socorro da Rivian investe 5.000 milhões de euros

Há uma nova parceria estratégica na indústria automóvel: o grupo Volkswagen vai investir 5.000 milhões de euros na americana Rivian até 2026, anunciaram as empresas na terça-feira.

A primeira fase passa pelo investimento de mil milhões de euros na criação duma joint-venture com a fabricante americana de viaturas 100% eléctricas, a ser controlada em partes iguais por ambas.

A ligação entre a Rivian e a Volkswagen ajudará o grupo alemão a acelerar o desenvolvimento de veículos definidos por software (SDV), com a Rivian a licenciar os direitos de propriedade intelectual nesse campo.

O negócio dará à construtora americana Rivian o financiamento necessário para desenvolver o futuro SUV eléctrico R2, explicou o director R.J. Scaringe à agência Reuters.

Recorde-se que do portefólio da empresa apenas fazem parte o R1S (SUV) e o R1T (pick-up), ambos com potências até 1.040 cv e autonomias até 675 quilómetros.

"Com esta cooperação, traremos as melhores soluções para os nossos veículos com mais rapidez e menor custo", justificou Oliver Blume, director executivo do grupo Volkswagen.

