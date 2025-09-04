Volkswagen Digital Solutions Portugal muda de nome

O centro tecnológico do grupo Volkswagen em Portugal adoptou esta semana uma nova identidade visual para acompanhar a alteração do nome da empresa.

A Volkswagen Digital Solutions passa a designar-se Volkswagen Group Digital Solutions, uma mudança que se insere na estratégia de alinhamento global e fortalecimento das interacções com o conglomerado germânico.

Esta reorganização, que também incide sobre as congéneres da Alemanha e da Índia que compõem o grupo de tecnologias de informação, visa reforçar o seu posicionamento enquanto hub tecnológico global.

Sob o conceito Driving Innovation, Delivering Excellence (Impulsionar a Inovação, Proporcionar a Excelência), esta reformulação é uma resposta à necessidade de consolidar sinergias, e promover maior proximidade entre as equipas.

Em causa está a projeção duma identidade única, alinhada com a visão de futuro da tecnologia no sector automóvel e da mobilidade.

"O nome e a imagem evoluem mas os valores mantêm-se inalterados", afirma Felix Krüger, director executivo da filial portuguesa.

"Esta mudança reflecte uma nova fase no alinhamento global com o grupo Volkswagen, fortalecendo as relações entre os diferentes Global Delivery Centers".

