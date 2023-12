Volkswagen cria novo ID. 2all SUV por 25 mil euros

É o primeiro olhar sobre o novíssimo ID. 2all SUV que a Volkswagen irá lançar oficialmente em 2026 por um preço mais popular.

A construtora elogia-o como sendo "tão espaçoso como um Golf e tão acessível como um Polo", com o preço a poder fixar-se nos 25 mil euros, pelo menos no mercado germânico.

Fabricado numa nova versão da plataforma MEB, é estimada para ele uma autonomia em redor dos 450 quilómetros com a bateria de 58 kWh, que deverá ser de 38 kWh para a versão que dá entrada na gama.

Salta à vista o perfil coupé do crossover, a dar-lhe um espírito mais desportivo à conta da linha descendente do tejadilho, que termina numa generosa asa superior, e nos grandes arcos de roda com desenho arredondado.

Pouco ou nada se percebe de como será o desenho das áreas dianteira e traseira mas tudo indica que será fortemente influenciado pelo que se conhece no ID. 2all Concept.

O mesmo deverá acontecer com o habitáculo, o que poderá significar um ecrã horizontal de 12,9 polegadas para o infoentretenimento, e outro de 10,9 polegadas para a instrumentação.

