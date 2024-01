Vitória inédita com Audi RS Q e-tron: Carlos Sainz vence Dakar em modo híbrido

Carlos Sainz fez história esta sexta-feira ao vencer a 46.ª edição do rali Dakar pela Audi com o primeiro triunfo com um carro híbrido: o RS Q e-tron.

Aos 61 anos, o antigo bicampeão mundial de ralis concluiu as 12 etapas da prova disputada na Arábia Saudita com o tempo de 48:15.18 horas.

A uma distância temporal de 1:20.25 horas ficou Guillaume de Mevius na segunda posição pela Toyota, com Sébastien Loeb a fechar o pódio pela ProDrive BRX.

Sainz já tinha vencido as edições de 2010 (Volkswagen), 2018 (Peugeot) e 2020 (Mini), tornando-se no primeiro piloto a vencer a prova por quatro marcas diferentes.

Propulsão revolucionária

"Parabéns à Team Audi Sport pela vitória no Rali Dakar", destacou Gernot Döllner, presidente do conselho de administração da Audi AG.

"Vencer o rali mais difícil do mundo com uma unidade electrificada é um visível avanço tecnológico e aponta o caminho para o nosso futuro eléctrico".

Para além da perícia e experiência de Carlos Sainz e do seu navegador Lucas Cruz, a fiabilidade do Audi RS Q e-tron com sistema de tracção integral eléctrico foi decisivo para a vitória nas areias do deserto saudita.

A entrega de energia é assegurada por uma bateria de alta tensão e um conversor de energia que funciona com combustível sintético baseado em reFuel.

Esta solução proporciona uma redução de 60% nas emissões de dióxido de carbono comparativamente aos combustíveis convencionais.

"Com a nossa revolucionária propulsão electrificada superámos um dos maiores desafios do desporto automóvel em apenas três anos", elogiou Oliver Hoffmann, do conselho de administração da Audi AG na área do desenvolvimento técnico.

A vitória no rali Dakar é tanto mais expressiva por a Audi ter sido o primeiro construtor automóvel a utilizar um sistema de propulsão electrificado.

O Audi RS Q e-tron alia os 358 cv de potência máxima combinada dos dois motores eléctricos, a um propulsor TFSI de 2.0 litros, que serve de gerador para carregar a bateria de 52 kWh.

