Visual mais dinâmico e desportivo: Smart #3 já está nas redes sociais

Ainda o Smart #1 está a dar os primeiros passos no mundo automóvel electrificado e já escaparam para as redes sociais as imagens do novo Smart #3.

E tudo devido ao registo feito no ministério da indústria e tecnologias de informação (IMT) chinês.

Tal como a anterior proposta eléctrica, este crossover coupé é fruto da parceria entre a Mercedes-Benz e a Geely.

Embora montado sobre a mesma plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA) da construtora asiática, as dimensões são bem diferentes.

São 4,44 metros de comprimento contra os 4,27 do Smart #1, com a distância entre eixos a crescer uns ligeiros 35 mm, para os 2,79 metros.

A largura supera os 1,82 metros do "irmão", embora seja mais baixo para destacar o tom mais desportivo das suas linhas quando visto de perfil.

A nível estético, quase não há diferenças entre ambos os modelos: as mesmas faixas luminosas unem os faróis LED à frente e os farolins LED atrás.



A diferença está mesmo na forte linha descendente do tejadilho para lhe dar o ar de um coupé, o que lhe dá uma silhueta muito mais dinâmica.

Não há dados sobre os sistemas motrizes eléctricos que irão equipar o Smart #3 mas o Car News China adianta que terá os mesmos propulsores do Smart #1.

Se assim se confirmar, significa que a entrada na gama faz-se com um motor eléctrico, com os 200 kW (272 cv) e 343 Nm passados às rodas traseiras.

A variante Brabus, com uma dianteira mais afilada realçada pela pintura a cor de laranja, junta mais um propulsor de 115 kW (156 cv) e 200 Nm.



Se tiver o mesmo desempenho do desportivo do Smart #1, os 315 kW (428 cv) e 543 Nm que debita levam-no em menos de quatro segundos aos 100 km/hora.

A bateria, que deverá ser a mesma de 66 kWh que equipa o "irmão", deverá assegurar uma autonomia superior a 420 quilómetros.

Aguarda-se agora pela apresentação oficial do Smart #3 e, a ser encaminhado para o mercado europeu, saber quando irá ser lançado.

