Visual do ''novo'' Hyundai Kauai nada tem a ver com o antecessor

O Hyundai Kauai de segunda geração ainda nem chegou a meio da carreira iniciada em 2023, e já se vislumbra uma reestilização que faz do SUV compacto uma proposta completamente nova.

Essa é a ideia partilhada nas redes sociais nos últimos dias, como se percebe na dianteira e na silhueta bem diferentes das que o modelo em circulação exibe, mas sem se perceber como será o "arranjo" da traseira.

As suas dimensões também não são conhecidas mas poderá crescer para lá dos actuais 4,36 metros de comprimento, ao mesmo tempo que assume um posicionamento mais sofisticado.

Desconhecidos são igualmente os sistemas motrizes que irão alimentá-lo mas, à partida, deverão manter-se as soluções eléctricas e híbridas quando for estreado no próximo ano.

Texto: P.R.S.

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