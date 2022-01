Vision Ralliart Concept: um Mitsubishi Outlander mais violento

Revelado há três semanas o difusor daquele que seria a base do seu próximo desportivo, a Mitsubishi levantou o véu do Vision Ralliart Concept.

Recorde-se que a insígnia japonesa tinha anunciado, há alguns meses a reactivação da sua divisão desportiva Ralliart.

O protótipo não é mais do que a variante apimentada do Outlander, na sua variante híbrida plug-in, apoiado no lema A Próxima Era, a Próxima Aventura.

E quais são as diferenças em relação ao SUV? Em termos visuais, saltam de imediato à vista as rodas futuristas de 22 polegadas, a suportar a ampla carroçaria.

A grelha totalmente fechada exibe o padrão desportivo e o símbolo Ralliart, com o pára-choques redesenhado, mais próximo do solo, a ser complementado com os guarda-lamas.

Atrás distingue-se um novo pára-choques, a suportar um difusor de grande dimensão, com as luzes do travão ao centro directamente inspiradas nos monolugares daa Fórmula 1.

O visual desportivo é reforçado pelo preto fosco da carroçaria, com detalhes em azul, ficando para a estreia no salão automóvel de Tóquio, na sexta-feira, a revelação do habitáculo.

Deverá ser também naquele dia em que a Mitsubishi anunciará a mecânica que suporta o SUV electrificado. Todavia, já avançou que a motorização será bem mais potente do que a do híbrido plug-in em que se baseia.

Este Outlander de ligar à ficha é proposto com dois propulsores eléctricos mais potentes, com 85 kW (116 cv) à frente e 100 kW atrás (136 cv), apoiados numa bateria de 20 kWh para uma autonomia até 87 quilómetros.



O motor a gasolina a gasolina é o 2.4 litros MIVEC, que já equipa o Eclipse Cross híbrido plug-in.

A Mitsubishi sublinha que o protótipo oferece elevada aceleração, complementada por um alto dinamismo nas curvas e nas travagens em todos os tipos de pisos.

Se na afinação do chassis e da suspensão nenhuma informação foi adiantada, sabe-se que os discos de travão, de grande dimensão, têm pinças de seis pistões opostos.

A passagem à linha de montagem, como modelo de produção, não está totalmente descartada para o Vision Ralliart Concept.

