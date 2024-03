É apenas um protótipo mas, como tal, já dá pistas mais do que suficientes sobre os caminhos que a BMW irá trilhar para a próxima geração de SUV eléctricos.

Vision Neue Klasse X: o SAV que a BMW ''trouxe'' do futuro

Chama-se Vision Neue Klasse X e, como o anterior concept car que irá dar forma às futuras berlinas da marca, parece acabado de chegar do futuro.

E, contra o acrónimo SUV, condizente com Sport Utility Vehicle, a marca germânica opta antes por um SAV, definido como Sport Activity Vehicle.

Uma certeza é que a proposta neo-retrofuturista é mais um exemplo de tecnologia, sustentabilidade e emoção desportiva.

O futuro tão perto…

A antecipar a nova fase de electrificação, o Vision Neue Klasse X apura a estética disruptiva que a BMW irá imprimir aos futuros modelos.

As linhas muito tensas estão patentes numa dianteira muito vertical, como já acontecia no feroz XM, adornada pelo duplo rim com a moldura iluminada.

Distingue-se ainda a nova assinatura luminosa oblíqua das luzes diurnas em LED, com a mesma tecnologia a ser usada nos farolins em forma de L.

Ainda "retiradas" daquele SUV estão outras soluções de estilo como o desenho da asa traseira a prolongar o tejadilho, e as superfícies laterais.



Minimalismo a bordo

O habitáculo apresenta-se muito luminoso, graças ao tejadilho envidraçado, a revelar um amplo espaço a bordo para cinco ocupantes.

A posição de condução mostra-se muito refinada, com o ecrã multimédia a dominar o tabliê ao centro.

Muito discreto é o painel de instrumentação digital BMW Panoramic View, com a informação "espalhada" a toda a largura da base do pára-brisas.

É também chamada a atenção para o volante de quatro raios que a construtora baptizou como Hypersonx.

Esta função digital permite aos ocupantes desfrutarem do seu som preferido gerado em tempo real com um simples toque no botão giratório iDrive.



A BMW afirma que será uma experiência holística e imersiva inovadora que se funde com o funcionamento do SUV.

Condução autónoma em foco

Se é uma certeza que este protótipo será totalmente eléctrico, nada se sabe sobre o sistema motriz, a mecânica e a capacidade da bateria.

Neste último ponto, a BMW avança com um novo tipo de bateria de iões de lítio formada por células cilíndricas, elevando em 20% a densidade energética.

A arquitectura eléctrica passará de 400 para 800 volts, o que permitirá recuperar 300 quilómetros de autonomia em apenas dez minutos.



A insígnia germânica explica que a nova geração de modelos eléctricos vai estrear um sistema composto por quatro computadores ligados entre si.

Um deles irá integrar a cadeia cinemática e a dinâmica de condução mas com uma rapidez dez vezes superior ao actual "poder" computacional.

Um segundo computador irá "permitir dar o próximo salto qualitativo na condução autónoma".

Fica agora por saber o que os futuros modelos da BMW irão comportar a partir deste Vision Neue Klasse X, assim como da própria berlina Vision Neue Klasse.

