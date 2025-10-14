 Pesquisa
Vision Model aponta ao futuro electrificado da Mazda

18:13 - 14-10-2025
 
 
Será um coupé ou uma berlina em formato fastback? Impossível de saber tendo como base a única imagem do Vision Model que a Mazda avançou antes de revelá-lo a 30 de Outubro no Japan Mobility Show.

Apoiado no tema A Alegria de Conduzir Alimenta um Amanhã Sustentável com que se apresenta no salão nipónico, representa a visão da marca para um futuro próximo que deverá ser cada vez electrificado.

Essa ideia ganha mais força pelas linhas aerodinâmicas que definem o protótipo de quatro portas, com um pára-brisas curto e muito inclinado a fundir-se com o tejadilho, mal se percebendo os retrovisores que deverão integrar câmaras.

Sem mais detalhes sobre o projecto, saiba que ao lado dele estará a estreia ao público do novo Mazda CX-5 para a Europa, e o Mazda CX-30 SeDV2 devidamente adaptado para pessoas com deficiência física.

Um Mazda RX-7 irá estar em destaque na área Mobility Culture Program, enquanto na Performance Zone – Demonstração de Veículos com Combustíveis de Nova Geração estará um Mazda Spirit Racing RS Future Concept.

