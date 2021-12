Vision EQXX quer ser o Mercedes mais eficiente de sempre

É o mais novo protótipo da Mercedes, e a marca germânica afirma, sem falsas modéstias, afirma que será o seu "eléctrico" mais eficiente.

O Vision EQXX, que já se mostra numa primeira fotografia, será revelado a 3 de Janeiro numa apresentação virtual pela internet, antes da estreia no CES 2022 em Las Vegas.

Com umas linhas fluidas e aerodinâmicas, o concept car parece ser uma evolução do protótipo Concept IAA apresentado em 2015 pela Mercedes.

As janelas, as quatro portas e, principalmente, a traseira arrebatadora não escondem essa semelhança. Todavia, ao contrário do antecessor, comporta retrovisores convencionais e puxadores nas portas.

Como explica o construtor alemã, o Vision EQXX faz parte de um amplo programa da Mercedes-Benz para romper barreiras tecnológicas e elevar a eficiência energética a novos patamares.

Significa isso que o protótipo demonstra os ganhos que são possíveis de conseguir, ao repensar os seus fundamentos a partir do zero.

Essa visão inclui avanços em todos os elementos do seu sistema de transmissão eléctrico de última geração, bem como o uso de materiais leves sustentáveis.

A essa ideia somam-se soluções tecnológicas mais "inteligentes" para maiores ganhos de eficiência.

