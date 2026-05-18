O Concorso d’Eleganza Villa d’Este, no norte de Itália voltou a ser o palco escolhido para estrear o Vision BMW Alpina Concept como primeiro exemplo da nova insígnia de luxo da insígnia germânica apontada a alvos como a Bentley ou a Rolls-Royce.

Vision BMW Alpina Concept: potência e elegância em luxo total

São 5,20 metros de comprido a perder de vista neste protótipo inspirado no renovado Série 7, mas desenhado como um coupé de duas portas com quatro lugares, exaltado pelas jantes de 22 polegadas à frente, e de 23 no eixo traseiro.

As proporções são próprias de um Gran Turismo, num estilo refinado a enfatizar uma extrema elegância, como se percebe na reinterpretação da dianteira da berlina de que evolui para conferir-lhe um visual mais aquilino.

Depois é a inédita assinatura luminosa articulada em redor de quatro finas ópticas, a realçar uma inclusão mais dinâmica da típica grelha em "duplo rim".

Percebe-se a robustez estilística desta proposta quando vista de perfil, enquanto atrás assinala-se a reinterpretação dos farolins em forma de L em duas linhas horizontais sobrepostas.

Bem camufladas no difusor estão as quatro (e larga!) saídas de escape, a confirmarem o bruto V8 biturbo que deverá alimentar o modelo de produção a sair no próximo ano, e que até poderá derivar do hibridizado BMW M5 com os seus 727 cv combinados.

Ergonomia Panoramic iDrive

Tal poder desportivo é contrastado a bordo pela ergonomia Panoramic iDrive estreada nos BMW iX3 e i3, com o Panoramic Vision sob o pára-brisas a combinar-se com um ecrã duplo para o infoentretenimento e com um visor head-up tridimensional.

Os estofos bicolores dão um requinte suplementar a um habitáculo onde reina o luxo, com o banho de luz solar que atravessa o tejadilho envidraçado quase a fazerem do protótipo um descapotável.

O Vision BMW Alpina Concept assume as premissas redefinidas para a antiga preparadora dos topos de gama da construtora germânica, num estilo que combina requinte e robustez a um interior profundamente tecnológico.

Em 2027 se conhecerá mais em detalhe o primeiro modelo desta submarca, sabendo-se que deverá contar com o apoio de propulsores eléctricos ao V8 biturbo previsto sob o capô.

Texto: P.R.S.

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