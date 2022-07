Vision 7S: Skoda revela interior do novo protótipo eléctrico

É o primeiro esboço do habitáculo do Vision 7S, o novo protótipo eléctrico da Skoda, e pelas opções introduzidas percebe-se o novo rumo que os futuros modelos da marca checa irão enveredar.

A arquitectura interior, totalmente nova e versátil, revela um veículo espaçoso capaz de transportar até sete pessoas, comportando ainda um controlo intuitivo das tecnologias digitais e um alto grau de funcionalidade.

"A nova linguagem estética é minimalista, funcional e autêntica", explica Oliver Stefani, responsável pela divisão de design da Skoda.

"A grande criatividade dos nossos designers e engenheiros é demonstrada através de elementos interiores móveis e das características recém-desenvolvidas do Simply Clever, como uma cadeira de criança integrada".

O interior do Vision 7S distingue-se pelo design envolvente e simétrico, com o painel de instrumentos a estender-se até às portas para potenciar a sensação de espaço.

Ao centro destaca-se o ecrã táctil de infoentretenimento e os botões hápticos ergonómicos, também presentes no volante multifunções, a tornar a interacção do condutor mais simples e conveniente.

A iluminação ambiente destaca várias áreas do interior, incluindo o estado de carregamento da bateria, enquanto os painéis da porta apresentam elementos hápticos e visuais interactivos.

A cadeira de criança integrada está localizada na consola central, que a Skoda sublinha ser o lugar mais seguro de um veículo.

Já os encostos dos bancos dianteiros, com mochilas integradas, estão equipados com suportes para dispositivos multimédia para os passageiros das segunda e terceira filas.

Novidade é o habitáculo apresentar duas configurações adaptadas à condução e ao relaxamento.

No primeiro modo, todos os controlos estão definidos nas suas posições ideais, com o ecrã táctil central alinhado na vertical para exibir todas as informações relevantes da viagem.

O modo de relaxamento pode ser activado durante o carregamento da bateria ou nas paragens regulares para descansar.

O volante e o painel de instrumentos deslizam para a frente e os bancos da primeira e segunda fila movem-se para trás, com esta opção a oferecer aos ocupantes o máximo de espaço e de conforto.

