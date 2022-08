É ainda um protótipo mas o Vision 7S dá pistas mais do que suficientes sobre como serão as linhas dos futuros modelos da Skoda.

Vision 7S: protótipo revela futuro eléctrico da Skoda

A insígnia checa revelou esta terça-feira um SUV 100% eléctrico que, para além do visual inovador, aponta para uma autonomia superior a 600 quilómetros.

Sob o piso está montado uma bateria de 89 kWh, recarregável em cerca de 30 minutos em postos rápidos até 200 kW.

O modelo faz parte da estratégia delineada pela Skoda, que actualizou a sua imagem corporativa e avançou com um novo logótipo que a diferencia das outras marcas do grupo Volkswagen.

E, em 2026, será visível a aposta no mundo da electrificação com o lançamento de três propostas ao longo desse ano. Ao Vision 7S, irão juntar-se um citadino e um SUV compacto.

O investimento na mobilidade eléctrica para os próximos cinco anos deverá atingir os 5,6 mil milhões de euros, a que se somam mais 700 milhões para a área da digitalização.

Objectivo? Conseguir que a quota total de vendas de veículos eléctricos na Europa aumente para mais de 70% até ao final desta década.

Nesta fase de transição, a marca está a reforçar a sua oferta automóvel com motores de combustão mais eficientes.

Já no segundo semestre do próximo ano, serão reveladas as novas gerações dos Skoda Superb e Kodiaq, seguindo-se a actualização do Octavia em 2024.

Para toda a família

Construído sobre a plataforma modular MEB do grupo Volkswagen, o Skoda Vision 7S dá corpo à nova visão estratégica da marca.



E essa ideia está bem patente na dianteira, ao incorporar um novo logótipo, alinhado com uma renovada linha luminosa em LED que se integra com as luzes diurnas e os faróis.

O novo Tech-Deck Face, como a construtora designa, é uma representação da grelha clássica dos seus modelos, embora significativamente mais larga e plana para esconder os sensores montados no SUV.

Nada discretas são as sete entradas verticais na parte inferior dos pára-choques, para redireccionar o fluxo de ar para os sistemas de refrigeração e de travagem.

A linha de cintura, bem musculada, vê esse perfil reforçado por um tejadilho ligeiramente descendente, a fundir-se com um spoiler destacado.



Os guarda-lamas, quase quadrados, albergam jantes aerodinâmicas de 22 polegadas mas são as quatro portas, com aberturas opostas, que chamam a atenção.

Saídas de ar adicionais são posicionadas entre os arcos das rodas e acima das saias laterais, com estas a actuarem também como soleiras para as portas.

O pilar D triangular ostenta o novo logótipo iluminado da marca ŠKODA, algo que também aparece na porta traseira, com os farolins a formarem uma espécie de T.

O remate final é dado pela cor Explorer Green, sendo este SUV eléctrico a primeira proposta automóvel da Skoda com uma pintura em mate.



Um salão sobre rodas

No Vision 7S destaca-se o amplo espaço a bordo para transportar até sete pessoas mas são as configurações modulares do habitáculo, designadas como "relaxamento" e "condução" que surpreendem.

Durante a condução, todos os comandos estão na sua posição ideal, bem ao alcance das mãos do condutor, reforçado pela orientação vertical do ecrã táctil multimédia de 14,6 polegadas.

No modo de relaxamento, quando a viatura está parqueada ou a carregar a bateria, o volante e o painel de instrumentos deslizam para trás, afastando-se do condutor e dos passageiros para criar espaço adicional.

Os bancos reclináveis da primeira fila rodam para dentro, para que os ocupantes dos assentos reclináveis da segunda fila possam ver o ecrã, que pode ser girado para uma posição horizontal.



Há outros elementos no habitáculo que tornam a vida a bordo mais agradável segundo o conceito Simply Clever definido pela marca.

Entre os bancos da primeira e segunda filas está uma consola flutuante com superfícies magnéticas para colocar garrafas de metal ou um kit de primeiros socorros, e suportes para telemóveis ou tablets.

A Skoda afirma que, na produção deste protótipo, foram apenas utilizados materiais sustentáveis, com os pára-choques a serem fabricados com pneus reciclados e os bancos em fibras plásticas.

Desconhecidas são as motorizações que o Skoda Vision 7S irá integrar, sabendo-se apenas que a bateria de 89 kWh assegura uma autonomia superior a 600 quilómetros.

