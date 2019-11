Vinte carros eléctricos fora de tempo!

A electricidade tomou conta do automóvel nos últimos dez anos, não apenas pelas imposições estatais para a protecção do meio ambiente, mas também pela escassez cada vez mais patente dos combustíveis fósseis.

Vaga anunciada como a grande novidade do momento, poucos se recordam que, no início do século XX, os veículos eléctricos estiveram quase a tomar conta da indústria automóvel.

Tal acabou por não acontecer devido à descoberta (e exploração) de imensas jazidas de petróleo no Médio Oriente, um combustível que chegava ao consumidor ao preço da chuva.

Aliás, atente-se nesta curiosidade: nos Estados Unidos, em 1900, os automóveis eléctricos eram tão populares que já representavam um terço dos veículos em circulação.

A razão? O seu desempenho era bem superior aos carros com motor de combustão, com a benesse de os passageiros não serem afectados pelos gases de escape, assim como outros ruídos e vibrações.

Aliás, no início da segunda década do século passado, Nova Iorque já possuía uma respeitável frota de táxis movida a electricidade.

Na nossa fotogaleria, pode apreciar 20 modelos 100% eléctricos que praticamente caíram no esquecimento. Alguns são autênticas surpresas!

