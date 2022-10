Será uma "revolução" eléctrica que deverá marcar o penúltimo filme da saga Velocidade Furiosa.

Vin Diesel vai guiar Dodge Charger eléctrico em 'Velocidade Furiosa'

Dominic Toretto vai trocar o violento Dodge Charger SRT Hellcat Redeye pelo não menos selvagem Dodge Charger Daytona SRT Concept alimentado a electrões.

Revelado ao mundo em Agosto, o novo muscle car que deverá ser conduzido por Vin Diesel será uma das estrelas sobre rodas de Fast X, que tem estreia prevista para Maio do próximo ano.

Uma decisão lógica, afinal, tendo em conta os esforços que a indústria automóvel está a fazer na transição dos motores de combustão para os propulsores electrificados.

Uma série de vídeos e de fotografias a circular nas redes sociais mostram o protótipo a circular no bairro de Angelino Heights, em Los Angeles, com as ruas a terem sido fechadas ao trânsito para filmagens.

Pouco ou nada se sabe ainda sobre a mecânica que equipa; apenas que o sistema de propulsão baptizado como Banshee terá uma arquitectura eléctrica de 800 volt, com os quatro motores a darem tracção integral.

À partida, o concept car não terá dificuldades em ultrapassar os 808 cv e 959 Nm debitados pelo bloco V8 de 6.2 litros que equipa o Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

Outro super desportivo que se percebe no vídeo é o DeLorean Alpha 5 Concept eléctrico, com as suas portas em asa de gaivota a replicarem as do DeLorean DMC-12, que se tornou um clássico em Regresso ao Futuro.

Também para este protótipo os dados são escassos sobre o seu sistema motriz eléctrico mas a DeLorean afirma que terá uma bateria de 100 kWh para uma autonomia a chegar quase aos 500 quilómetros.

