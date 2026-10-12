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'Viajar sem Pressa': PSP e GNR fiscalizam velocidade a partir de terça-feira

10:56 - 12-10-2026
 
 
'Viajar sem Pressa': PSP e GNR fiscalizam velocidade a partir de terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam terça-feira a campanha Viajar sem Pressa, para voltarem a alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Até segunda-feira, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização ficam a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No comunicado conjunto divulgado pela Lusa, a ANSR e as forças de segurança lembram que, entre 2023 e 2025, os acidentes associados à velocidade excessiva provocaram 154 mortes e 563 feridos graves (dados da ANSR).

"Estes números representam vidas perdidas e pessoas que sofreram lesões graves, e evidenciam as consequências que podem resultar da adopção duma velocidade inadequada às condições existentes"..

Esta campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, é a décima das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano.

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