'Viajar sem Pressa': GNR e PSP controlam excesso de velocidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP reforçaram esta semana a presença na estrada.

Em causa está a acção Viajar sem Pressa, que visa alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

"É uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% das infracções registadas", diz o comunicado das três entidades.

A campanha, que se insere no Plano Nacional de Fiscalização deste ano, decorre até à próxima segunda-feira.

A ANSR vai efectuar acções de sensibilização dos condutores em todo o território nacional.

Já a PSP e a GNR estarão presentes com operações de fiscalização em vias e acessos com grande fluxo rodoviário.

As acções de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

» 14 de Novembro » 08h00 » A8 (sentido S/N) – Portagens do Bombarral;

» 15 de Novembro » 09h45 » E.N. 10 (Km 42,3) – Setúbal;

» 16 de Novembro » 08h00 » E.N. 4 (Km 33,6) – Localidade das Faias (Loja Nova);

» 17 de Novembro » 10h15 » Rotunda do E. Leclerc (Rotunda das Oliveiras) – zona norte do Entroncamento, próximo do acesso à A23;

» 18 de Novembro » 08h00 » E.N. 118 (Km 24) – Porto Alto;

» 21 de Novembro » 13h30 » I.P. 7 (sentido S/N) – junto à saída para a Rotunda da Ameixoeira.

