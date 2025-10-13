 Pesquisa
''Viajar sem Pressa'' da ANSR: GNR e PSP atentas à velocidade a partir de terça-feira

15:58 - 13-10-2025
 
 
''Viajar sem Pressa'' da ANSR: GNR e PSP atentas à velocidade a partir de terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam esta terça-feira mais uma campanha Viajar sem Pressa. Objectivo? Alertar os automobilistas para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, esta é a décima das 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas para este ano.

Na campanha que termina a 20 de Outubro, a ANSR realizará acções de sensibilização em todo o país, com as operações de fiscalização a serem da PSP e da GNR "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário".

» 14/10/2025 » 14h00 » Avenida da Índia – Lisboa (ANSR e PSP);

» 15/10/2025 » 22h00 » Rotunda das Freguesias – Redoma de Alenquer (ANSR e PSP);

» 16/10/2025 » 14h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão (ANSR e GNR);

» 17/10/2025 » 14h00 » Estrada Nacional 125, Km 73,4 – Fontaínhas – Albufeira (ANSR e GNR);

» 20/10/2025 » 09h00 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém (ANSR e PSP).

À semelhança de 2024, no PNF de 2025 os temas das campanhas de sensibilização e de fiscalização são a velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

