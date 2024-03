Vhils ''fura'' chapa dum Mini para criar obra de arte única

Quase três anos depois de ter "deitado" as mãos ao Mini renascido para lhe dar um novo visual, Vhils volta a "atacar" mas agora no "clássico" lançado em 1959.

O resultado desta colaboração entre o artista português e a insígnia britânica está patente no projecto Tracery.

Termo inglês para uma das particularidades da arquitectura gótica, define o "rendilhado" permitindo aberturas para o exterior filtradas por vitrais e rosáceas.

No caso da obra de Alexandre Farto, que assina como Vhils, o termo enfatiza a perfuração da pele do automóvel com elementos característicos da sua obra.

O artista viajou até Oxford em Setembro do ano passado para visitar a fábrica da Mini e escolher o modelo que seria a sua "tela".

Um Mini Mk I de 1965 foi a escolha para a instalação artística, para depois ter a colaboração da Rusty Soul Garage, especialista a restaurar veículos da marca britânica.

Cerca de 30 mil furos foram feitos nos vários painéis do carro para uma obra que demorou seis meses a ser concluída.

Apresentada oficialmente no Vhils Studio na última semana, a obra reflecte o estilo inimitável do artista na chapa de um Mini clássico.

O citadino será exposto em vários concessionários oficiais da marca, de norte a sul do país, para depois integrar a colecção internacional da construtora.

Dela fazem já parte projectos realizados por artistas como Paul Smith, Kate Moss e David Bowie.

Gonçalo Empis, director da Mini Portugal, explicou na ocasião que a nova gama da insígnia, a revelar ao longo deste ano, manterá as linhas clássicas do modelo.

