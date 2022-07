Sebastian Vettel vai terminar a carreira na Fórmula 1 no fim desta época, anunciou a sua equipa Aston Martin esta quinta-feira ,e confirmado pelo piloto em vídeo na sua página oficial na internet.

Vettel abandona ''circo'' da Fórmula 1 no final da época

Detentor de quatro títulos mundiais, de 2010 a 2013 e sempre pela Red Bull, o piloto alemão de 35 anos venceu 53 corridas, número superado apenas por Lewis Hamilton, com 103, e Michael Schumacher, com 91.

"Sebastian Vettel decidiu retirar-se no fim da temporada de 2022, depois de uma brilhante carreira no desporto automóvel", indica um comunicado publicado na página oficial da Aston Martin Aramco Cognizant.

"Nos últimos dois anos fui piloto da Aston Martin e, apesar de os resultados não terem sido tão bons quanto esperávamos, é muito claro para mim que foi feito tudo para lançar as bases para que a equipa possa competir ao mais alto nível durante os próximos anos", observou o piloto.

Vettel estreou-se em 2007 na Fórmula 1, quando substituiu Robert Kubica no Grande Prémio dos Estados Unidos, que tinha sofrido um grave acidente na corrida anterior.

O alemão terminou a prova na oitava posição, tornando-se, aos 19 anos, o piloto mais jovem a pontual no Mundial da categoria.

Em 2008 conquistou a primeira vitória em 2008, ao impor-se no GP Itália com um Toro Rosso, mudando-se no ano seguinte para a Red Bull, ao serviço da qual terminou no segundo lugar do campeonato mundial de pilotos.

Com um carro superior à concorrência, o alemão dominou a disciplina rainha do desporto automóvel nos quatro anos seguintes, ao sagrar-se campeão mundial entre 2010 e 2013.

A transferência para a Ferrari não lhe trouxe momentos muito felizes, tendo os dois segundos lugares nos Mundiais de 2017 e 2018 como melhores resultados.

"Tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas fantásticas na F1 ao longo dos últimos 15 anos, demasiadas para poder mencionar e agradecer-lhes", assinalou Vettel.

O piloto da Aston Martin ocupa actualmente o 14.º lugar no campeonato desta época de 2022, tendo como melhor resultado o sexto posto alcançado no GP Azerbaijão.

